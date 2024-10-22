新聞眼／盧秀燕、蔣萬安互相作球 藍營雙星添盟友情

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安經常同框，兩人都是政治明星，但盧是政壇前輩，蔣是首都市長，政治人物難免競爭，但蔣的「情同姐弟」說，盧也曾說兩人就像很好的姐弟，讓跨世代的盧、蔣關係，少了火藥味，多了「互相作球」的盟友成分。

盧秀燕與蔣萬安都是藍營少見的政治明星，盧秀燕市政滿意度高，從省議員、立委到市長，選舉未嘗敗績，盧刻意排除政治議題，擅長串聯同黨、甚至跨黨派縣市長，展現致力民生、而不是天天想著選舉的政治性格，吸引中間選民支持。

蔣萬安出身蔣家，但自帶流量，從所到之處高人氣可見一斑，蔣年輕、外型好，吸引婦女、年輕票，就連財經界、高科技族群都對他有期待，支持者不限於藍營。

盧是第二大城市市長，蔣是首都市長，政治人物難免有競爭態勢，但盧是政壇前輩，蔣還在扎根經營；盧在媒體提問作球給蔣回答，蔣致詞時肯定盧的高度，兩人同框沒火藥味，更多的是姐弟提攜、相互拉抬的氛圍。

政壇人士說，盧、蔣合體「很好看」，蔣萬安選前取經、選後跟進台中政策，包含YouBike恢復前半小時免費、敬老愛心卡計程車資補助加碼等，都是「盧規蔣隨」的例子；台北累積的大眾捷運經驗，在台中自己蓋首條捷運時，蔣萬安提供北捷的技術指導，則是良性互動的指標。

盧秀燕、蔣萬安都被看好更上層樓，盧被點名是2028大選熱門人選，跨世代「姐弟情誼」不只在捷運建設，未來恐怕有更多「互相作球」合作機會。