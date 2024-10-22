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台中、台北簽MOU 合作蓋中捷藍線

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕（左三）、台北市長蔣萬安（左四）昨簽署捷運合作備忘錄，台中自建捷運藍線，由北市府提供經驗與技術傳承。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（左三）、台北市長蔣萬安（左四）昨簽署捷運合作備忘錄，台中自建捷運藍線，由北市府提供經驗與技術傳承。記者陳秋雲／攝影

台中市明年成立捷運工程局，自己蓋捷運，市長盧秀燕、台北市長蔣萬安昨簽署中捷藍線合作備忘錄，盧說，藍線是第一條完全台中規畫、興建的捷運，加上北捷經驗與技術，會蓋得又快又好。蔣說，北、中合作程度緊密，就如「秀燕市長與萬安情同姐弟」。

盧秀燕昨也點名到場的立委江啟臣楊瓊瓔羅廷瑋廖偉翔麥玉珍等人，她說，當年蓋捷運綠線時，由時任台中市長胡志強、台北市長郝龍斌簽署MOU，當時她是立委也在場，17年後她是台中市長，「未來的台中市長都在見證的在場立委中」，要求多為台中爭取路線與經費。

中捷藍線橫跨台中精華區，起訖點為台中火車站、台中港，主沿著交通最繁忙的台灣大道興建，串聯山海屯區，早在前市長胡志強任內，就宣稱「台灣大道已心肌梗塞」，中央核定藍線綜合規畫之後，全線預計明年開工。

盧、蔣簽署MOU昨在府會園道舉行，盧秀燕禮遇蔣萬安，親自接送蔣，還CUE蔣接受訪問。蔣萬安率先致詞說，台中、台北在很多領域都會緊密合作，「就如秀燕市長與萬安」，「台北、台中合作情同姐弟」。

蔣萬安說，北市前市長黃大洲常提起，當初台北捷運六線齊發，雖被罵交通黑暗期，但現在日運量超過200萬人次，現在推動環狀線，北市又將進入六線齊發2.0，打造環狀運輸網路。

盧秀燕說，北市過去30年打造捷運路網，就是台中未來30年寫照，中捷藍線、綠線延伸線、橘線、紫線等，台中也要強力推動捷運建設；中市近年汽機車數量全國最多，綠線已完成，藍線明年動工，中市自己規畫自己蓋，但北捷有很多心得、技術，讓中捷少走冤枉路。

交通局長葉昭甫說，藍線全長24.78公里，設置8座高架、12座地下車站，沿線活動人口逾75萬人，堪稱中市最重要的交通、經濟動脈。

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