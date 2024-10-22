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綠營要求顧問蔡壁如備詢 中市府：幕僚依法不必列席

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
民進黨議員砲轟市府顧問蔡壁如不到議會備詢，副市長黃國榮說，依法不必。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員砲轟市府顧問蔡壁如不到議會備詢，副市長黃國榮說，依法不必。記者陳秋雲／攝影

民進黨中市議員昨質詢，批市府顧問蔡壁如坐領每月12萬高薪，卻不到議會備詢，逃避議會監督，無法讓市民信服。蔡壁如說，為府會和諧，顧問當然可備詢，但市府擔心變常態，循例向議會溝通，她才不出席。

台中市議會舉行民政業務質詢，英系議員陳俞融、陳淑華、蕭隆澤、謝家宜、陳雅惠，針對市府顧問蔡壁如被外界指涉入北市府弊案疑雲，要求蔡壁如到議會備詢，給市民一個交代。

陳俞融說，2015年前市長林佳龍任內，國民黨議員要求市府顧問方昇茂備詢，指方負責市政府重要業務，依規定只要支領市政府薪水者，就應受議會的監督及接受議員質詢。陳俞融強調，同樣情形，蔡壁如領人民納稅錢，本來就應該接受市議會的監督。

副市長黃國榮回應，機要職顧問是否要到議會備詢，前市府曾去函內政部，內政部解釋因機要職不負責主要業務，幕僚不須備詢。所以當時方昇茂也未到議會。

議員陳淑華提到，盧市府至今任用多位爭議性幕僚，如副祕書長林育鴻先前被指涉入台北市府北士科案，現在又有蔡壁如，蔡顧問明明參加各種會議、負責督導海線業務，竟不用備詢，這些爭議人物應到議會說清楚講明白。

國民黨議員朱暖英也質詢法制局長李善植，市府顧問到底是否應列席備詢？李善植表示，依內政部函示、地方制度法第48、49條規定，機要顧問並無列席報告、備詢及說明之法定義務，除非兼任重要職務才備詢。

北士科 北市府 林佳龍 蔡壁如 議員 陳雅惠

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