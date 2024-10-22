南投風災後復建 中央補助33.7億元

受凱米颱風影響，重創南投多地，災後縣府向中央爭取經費復建，原提報39億餘元，初步核定僅31億，經工務處極力爭取，縣府工務處昨在縣務會議報告，最終獲中央核定補助款33.7億元，將會盡快設計發包，投入災區重建。

工務處在縣務會議指出，今年凱米風災以信義、仁愛、竹山、鹿谷4鄉鎮受災最嚴重，縣內公路系統、水利、觀光、建築、學校等均有災情，經彙整各鄉鎮市公所提報災修復建工程，向行政院公共工程委員會提報金額為39億餘元。

工務處長張弘岳說，中央初步核定金額31億餘元，與原提報金額落差大，經說明不少受災點位居山區，災修經費刪減易使發包陷困境，極力向工程會主委陳金德爭取，最終補助款核定33.7億，後續將盡快設計發包。

縣長許淑華提到，感謝中央提高補助金額，偏鄉山區不比都市，如按一般縣市工程補助款減成核撥慣例，恐使山區工程發包困難，不斷流標工程延宕，她進一步盼中央能提高核定比率，縣府也會妥善運用災修款加緊復建，把工程品質做好，提高通行安全，促進地方經濟。

另，先前風災致災點若未順利爭取經費復健，恐下次豪大雨時造成擴大崩塌面積，縣府也會盡速彙整各鄉鎮市災修復建工程，併同凱米風災未獲核定的災修復建工程案，持續向中央爭取經費，如未獲核定補助，縣府也會全力籌措經費復建。