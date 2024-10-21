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多起移工肇事「受害者求償無門」 中市議員批：勞動部難辭其咎

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳廷秀指出，本地發生多起移工肇事，受害者求償無門，就業安定基金應好好運用，不要變成勞動部的小金庫。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳廷秀指出，本地發生多起移工肇事，受害者求償無門，就業安定基金應好好運用，不要變成勞動部的小金庫。記者陳秋雲/攝影

台中市無黨籍議員陳廷秀指出，在台中已發生多起移工肇事，受害者求償無門的多起事件。他說，政府設置就業安定基金，引進外籍勞工，保障本土勞工權益受損的補救機制，應好好運用補償本國受害者，不要變成勞動部的小金庫。

台中市議會今天舉行民政業務質詢，議員陳廷秀指出，今年4月台體大王牌投手楊姓男大生21日遭一名陳姓移工闖紅燈撞上，經多日搶救不治，肇事移工同時犯下「無照、闖紅燈、肇逃」3大錯。

2022年6月一名陳姓準新娘騎機車行經龍井區時，遭到越南籍阮姓男移工迎面撞成植物人，移工表示沒錢只願支付5萬元和解金，並於刑滿後驅逐出境，所幸奇蹟發生，陳女從昏迷中甦醒，走上復健之路，但原本的人生已經變調。

勞工局局長林淑媛表示，已向勞動部行文三次但每次卻不了了之，針對在台肇事的移工，及受害民眾求償無門案件，市府也會積極反映給勞動部，保障廣大台中市民的權益。

陳廷秀呼籲政府引進移工，協助產業運作及家庭照顧長者時，請重視外籍移工失聯問題及就業安定基金運用，應從政策、預防、查處及裁罰加強各項作為，將完善的配套措施做好。

勞動部 台中市 失聯 移工 肇逃 議員

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