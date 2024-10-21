中部設AI園區可行嗎？國發會屬意中興新村宿舍群 中市提5處爭取

AI熱潮推升中台灣產業轉型力道，立委楊瓊瓔21日邀請國發會及相關單位，與台中產業界座談，探討設置AI園區的可行性並勘選用地。國發會傾向在中興新村宿舍群，市府則提出5個潛在地點。

市府推薦5處Al園區地點，包括神岡豐洲科技工業園區一、二期、水湳經貿園區、精密機械科技創新園區及潭子聚興產業園區等。

豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇表示，豐洲一期距離國道僅10分鐘，二期則是5分鐘，相較台中工業區的半小時車程，凸顯豐洲的交通優勢。

潭雅神工業廠商協進會理事長黃耀德及台灣工具機暨零組件同業公會副秘書長黃瑞庭也提到，AI對於人才的需求極高，園區應設在蛋黃區，例如中科台中園區，吸引更多AI人才。

低碳產業永續發展聯盟強調，AI發展將對產業產生重大影響，因為台中擁有完整的產業鏈和聚落優勢，香港、新加坡不少廠商希望來台灣設立據點。他們呼籲Al園區一定要在台中，並成立示範場域，以促進國際AI廠商、品牌及在地產業的合作。

國發會副主委詹方冠補充，南部主要專注於AI基礎建設，竹北則重視AI研發，中部則評估中興新村的可行性；中部作為傳統產業重鎮，應設立中部機械業AI應用推廣中心，符合產業AI化的方向。

立委楊瓊瓔表示，雖然中興新村宿舍群有閒餘土地，但台中擁有完整的產業聚落及產業鏈，就近設立AI園區才能達到加乘效果，尤其豐洲二期、水湳經貿園區都是鑽石地，希望中央政府聽取產業界心聲，台中市府一定會全力以赴，促進台中產業接軌AI。

楊瓊瓔說，會中建議設立中部機械AI應用推廣中心，此提案獲產業界共識，以豐洲二期、潭子科技產業園區、水湳經貿園區、中科管理局台中園區等四處較為可行，由國發會與經濟部、數發部評估最具發展效益位址。