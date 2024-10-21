中市糕餅名店異業結盟 打造煎餅、太陽餅3款聯名商品上架

台中市觀光旅遊局今在文化部文化資產園區舉行「2024台中國際糕豐會-聯名商品發表會」，促成6家在地知名品牌異業合作。

觀旅局表示，這次糕豐會首度嘗試異業結合，今年4月召開籌備會凝聚產業共識，6至7月舉辦了2場異業合作會議，最終順利促成三款特色聯名商品推出。

第一款「厚意太陽餅」由聯翔餅店與木匠兄妹木工房合作，靈感來自台中名產太陽餅，並融入后羿射日的傳說，設計趣味十足。

第二款「窗花禮盒」由阿聰師的糕餅主意與華剛茶、珈神咖啡聯名推出，設計靈感來自台中市定古蹟「摘星山莊」的窗花圖案，並附有精美木雕杯墊，文化意涵豐富。

第三款「心遊台中-追愛成功」禮盒由元明商店與小林煎餅共同打造，將台中著名景點烙印於煎餅上，並附有象徵幸福的吊飾，提升伴手禮的紀念價值。

未來，這三款聯名商品將透過線上預訂及各大平台販售。觀旅局長陳美秀說，明天台越觀光會議將在台中登場，未來透過旅宿業平台聯動推廣，將台中市伴手禮的品牌知名度推向國際盛會，吸引更多國內外旅客來台中旅遊，品嚐當地特色糕點，並帶回充滿文化意涵的伴手禮。

立法院副院長江啟臣到場支持台中糕餅旅宿產業，期許台中持續成為全國糕餅業最重要的舞台，藉此激勵糕餅業者不斷創新研發。

台中市觀光旅館商業同業公會理事長姜文偉指出，透過糕豐會活動與糕餅業者首次合作，結合台中市旅館商業同業公會、台中市直轄市旅館商業同業公會及台中市民宿協會等計150家旅宿業者共同行銷，後續將推出聯名住宿方案，讓旅客直接在旅館或民宿選購台中特色糕餅，便利又具紀念價值。

台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼說，此舉推動了台中觀光與糕餅業的雙贏合作，也助於提升旅遊經濟的發展。

阿聰師的糕餅主意總經理吳聰朝表示，作為糕餅業者，將堅守傳統並融入創新元素，以持續傳承並發揚台灣的糕餅文化為志業。