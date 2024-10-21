收養父母等同親生 中市府允生育津貼申請納同婚伴侶

同性婚姻伴侶申請生育津貼及生育獎勵金，市議員黃守達今天表示，六都除台中外，都納入同婚伴侶，台中性別友善政策慢半拍；社會局長廖靜芝允諾，收養父母法律上等同親生，將盡快跟進。

台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽指出，台中市目前有1895對同性伴侶登記結婚，至今未將同婚家庭收養新生兒納入生育津貼發放作業計畫內，落實性別友善政策慢半拍。

黃守達表示，根據台中市生育津貼發放作業計劃，請領生育津貼對象沒有針對同性婚姻伴侶的文字，但有特殊個案，是否代表同志可請領；社會局長廖靜芝表示，是可以請領，法律上收養和親生是一樣的，她允諾台中市在辦法上一定盡快跟進。

社會局補充說明，為保障同婚家庭權益，若同婚家庭在其中一方親生子女出生後6個月內，依照程序收養經法院裁定認可，並於戶政事務所辦妥收養登記，目前可透過專案補助方式申請生育津貼；將行文29區戶政事務所應同意補助，未來將修正「台中市生育津貼計畫」明確規範。