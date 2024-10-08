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彰化國慶活動送提袋及國旗毛巾 還有1千個現場報名名額
彰化縣今年國慶活動10日上午7時在縣立體育場舉行，由參加活動者只要闖關集點及健行完登，可拿到限量紀念提袋、國旗毛巾，報名參加民眾格外踴躍，3000名網路報名早已額滿，但當天從上午6時起，仍有1千個現場報名名額的機會。
彰化縣政府表示，今年國慶活動內容豐富多元，有升旗典禮、健行活動、公益市集、政令闖關宣導，也安排在地學子及舞蹈團體表演，還特別規劃親子區，包含氣墊床、泡泡體驗、手繪風箏及手拋飛機等互動遊戲，同時還有摸彩活動，有電視機、腳踏車等超過80個獎項等大獎。
社會處表示，此次園遊會還推出「闖關卡集點」活動，逛攤位還可以集點，只要與現場任10個攤位購買商品或闖關互動，集滿10點即可兌換限量版彰化限定國慶紀念帆布袋1只。
此外，參加健行活動並走完全程，憑蓋章集點卡，不僅能獲得限量紀念國旗毛巾1條，還可換取摸彩券1張，抽大獎。相關活動訊息可上彰化縣政府社會處網站查詢。
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