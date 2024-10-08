水湳經貿6年零投資? 盧秀燕：三大建設明年起陸續營運

台中市民進黨議員陳淑華今天在市議會質疑，水湳經貿園區匡列預算已邁入20年，她指出，市長盧秀燕6年任內，看不到民間產業投資、商業投資，吸引民間投資的金額是0。

市長盧秀燕表示，首先，綠美圖包含圖書館和美術館共構，預計明年完工營運；其次，台中國際會展中心明年底前也會完工營運；第三、台中流行影音中心，現已經議約預計後年完工營運；另外水湳轉運中心也預計後年完工，這也是她任內完工的第三座轉運中心。

唯一台中巨蛋工程，工期很長，需到下任市長才會完工。另有關台灣智慧營運塔，因中間有換地方，所以正重新規劃。

市議會今進行專案報告，市議員陳淑華質疑，水湳經貿園區現有的公共投資，幾乎是前任規劃並籌措發包，進行中的公共建設，追加預算的追加、延宕的延宕。

陳淑華說，水湳經貿園區內除豪宅在建外、房地炒作，民間投資全部空白，創研投資金額0、AI投資金額0、金融投資金額0、企業投資金額0。

新聞局表示，台中流行影音中心9月27日與OT廠商威剛科技公司簽約，影音中心邁向新里程碑，未來將以電影主題為發展核心，營運廠商預計初期投資4.05億元，並以2026年底正式營運為終極目標。

經發局指出，台中國際會展中心西側展館，已報請行政院同意設定地上權予經濟部，工程代辦協議書已進入簽訂程序，後續預計7年內完工。

另會展中心旁6.8地號設定地上權招商，為提升招商誘因，市府研議增加商辦等使用，都發局9月19日公告實施，並接續辦理權利金核定及公告備標作業。

此外，台灣智慧營運塔，為增加招商誘，將調整至創研三25地號招商，建蔽率50%/容積率630%，後續將採設定地上權招商。