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躲過颱風凱米、山陀兒 南投台大梅峰農場迎蘋果豐收

中央社／ 南投縣8日電

躲過凱米、山陀兒2個颱風台大山地實驗農場今天表示，產期10月下旬至12月的富士蜜蘋果迎來豐收季，10月25日起舉辦活動，透過解說教育讓遊客認識蘋果品種及栽培並親手採摘。

位於南投縣仁愛鄉梅峰地區的國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場種植許多溫帶果樹、溫帶花卉、有機蔬菜，其中約有千棵蘋果樹，躲過颱風凱米、山陀兒，台大梅峰農場迎來富士蜜蘋果豐收季，將於10月25日至12月1日舉辦「蘋芬秋色」採果活動。

台大山地實驗農場表示，梅峰農場品質優良的富士蘋果產期10月下旬至12月，口感鮮脆多汁，深受消費者喜愛。今年山區氣候正常，但接連遇颱風凱米、山陀兒來襲，所幸無嚴重受災，估今年蘋果產量1萬5000至2萬公斤，與往年差不多，採果活動也能如期舉辦。

台大山地實驗農場表示，11月下旬開賣的富士蘋果網購常被「秒殺」，民眾想在上市前就嚐到香甜多汁富士蘋果，就要趕快報名參加半日行或2天1夜採果活動，最早可於來場日3個月前、最晚7天前預約採果，半日行須自組10人以上，2天1夜活動4人可報名、10人成行。

台大表示，採果活動主要推廣友善農業，透過導覽解說深度認識蘋果及園區，及觀看簡報了解正確採摘果實，避免人或蘋果損傷；初期因果粒較大，每人至少可採摘5粒，中期則可採6至7粒，後期可採8粒以上，邀遊客來享用鮮甜蘋果、了解「食物里程」概念。

台大 蜜蘋果 颱風

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