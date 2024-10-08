彰化愛閱樂讀節登場...五感閱讀很有趣 集點還可抽平板電腦

彰化縣文化局舉辦「彰化愛閱樂讀節」即日起至11月20日在縣立圖書館及各鄉鎮市立圖書館登場，縣長王惠美表示，今年推出五感派對遊戲、五感閱讀行旅等七大類活動，除了讓親子體會到五感閱讀的樂趣，借書集點還可以參加摸彩，有機會獲得電視和平板電腦等大獎。

彰化縣文化局今天舉辦「彰化愛閱樂讀節」宣傳會，縣長王惠美、文化局長張雀芬等人與會，王惠美表示，縣立圖書館將聯合各鄉鎮市立圖書館規劃包括「五感派對遊戲」、「五感閱讀行旅」、「五感理想生活」、「五感樂齡風格設計」、「幼兒素養講座」、「閱讀派對趴趴走」、「立體書說演故事劇」等七大類共82場次五感體驗活動。

王惠美說，七大主題活動藉由閱讀結合視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺等五感體驗，激發民眾產生閱讀興趣，進而能夠愛上閱讀，並舉辦「樂在閱讀抽獎趣」民眾只要參加系列活動、註冊彰化縣公共圖書館APP、辦理借書證等，集滿6點就可參加摸彩，獎項包括有43吋液晶電視等大獎。

文化局也準備7570份閱讀禮袋，將於10月25日起於縣立圖書館、各鄉鎮市立圖書館受理申請兌換，歡迎家長為設籍彰化縣未滿6歲的嬰幼兒首次辦借書證，並借閱5本書籍，即可免費獲得，這次的閱讀禮袋，不僅有親子共讀童書及閱讀手冊，還包含有具保溫、保冷等機能性功能的子袋設計，相當實用。