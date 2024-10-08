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合歡山公路復建完工 溪頭往杉林溪的路也快通了

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導
台14線64.3K觀音瀑布路段去年受卡努風災影響受損，公路單位進行災害復建工程，目前已完工。圖／公路局中區養護工程分局提供
台14線64.3K觀音瀑布路段去年受卡努風災影響受損，公路單位進行災害復建工程，目前已完工。圖／公路局中區養護工程分局提供

南投山區道路受颱風影響，埔里往仁愛、溪頭往杉林溪等多處路段受損，經災害復建，台14線觀音瀑布、眉溪天主堂、忠勇橋、板下及台14甲線翠峰、鳶峰路段已完工；杉林溪聯外道路投51線也近完工，杉林溪園區將於國慶日重新開園。

去年8月，卡努颱風外圍環流帶來驚人雨量，重創仁愛鄉，鄉內多處道路中斷，從埔里通往合歡山的主要道路台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路均受損，對外交通一度中斷，後續雖搶通，但部分路段仍有路基流失、大型坍滑等問題。

為確保行車安全，公路局中區養護工程分局針對台14線、台14甲線的受災路段進行災害復建工程，唯施工路段眾多，並需考量例假日觀光車潮，期間更遭逢多次颱風豪雨，再工程單位及人員努力下，歷經年餘時間，總算陸續完工。

公路局中分局表示，目前台14線64.3K觀音瀑布、72.1K 眉溪天主堂、75.9K忠勇橋、台14線76.2K 板下，以及台14甲線18.7K 翠峰、24.3K鳶峰等路段均已完工；另，台14線84.3K春陽、95.1K及96.6K廬山路段也近完工進入收尾階段。

此外，溪頭往杉林溪聯外道路投51線，今年7月因凱米颱風路基流失，交通中斷，縣府透過打樁、大型貨櫃灌漿方式展開復建，原訂8月下旬搶通，後因午後豪雨、颱風攪局，施工受阻，通車一再延宕，杉林溪渡假園區只能不斷延後開園。

縣府表示，投51線復建工程先前受氣候影響，嚴重影響施工進度，但人員仍加緊趕工，目前也已接近完工，進入做最後路面舖築工程，預計10月10國慶日前就能恢復通車。杉林溪生態渡假園區也已於官網公告，10月10日將重新開園。

溪頭往杉林溪聯外道路投51線先前因凱米颱風路基崩塌，搶修復建2個多月，可望在10月10日國慶日前恢復通車。圖／南投縣政府提供
溪頭往杉林溪聯外道路投51線先前因凱米颱風路基崩塌，搶修復建2個多月，可望在10月10日國慶日前恢復通車。圖／南投縣政府提供
台14線75.9K忠勇橋路段去年受卡努風災影響受損，公路單位進行災害復建工程，目前已完工。圖／公路局中區養護工程分局提供
台14線75.9K忠勇橋路段去年受卡努風災影響受損，公路單位進行災害復建工程，目前已完工。圖／公路局中區養護工程分局提供

卡努颱風 合歡山 埔里 溪頭

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