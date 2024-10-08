國慶日類連假出遊！警曝：中部車主小心這1處開單熱點

今年國慶日假期雖然沒有連假，但許多民眾可能10月11日請假一天，形成「類四天連假」小確幸。台中市警局烏日分局預期將有大量返鄉及外出旅遊車潮，今公布國慶假期交通疏導重點，提醒中部駕駛注意台中高鐵站區有科技執法，並可走替代道路避免塞車。

台中市警局烏日分局提醒，高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，限時3分鐘停留；高鐵站1樓7號門為接客專用，2樓為送客專用，只供民眾下車，禁止臨停載客。最常被開單是車輛停等超過3分鐘，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場（嘟嘟房），保有30分鐘免費停等。統計去年中秋假期科技執法舉發為89件，今年中秋14日至16日僅有36件，今年違規情事有明顯下降。

烏日警分局說明，國慶假期交通疏導10月9日14時起至13日24時，共派出82名警力及70名義交共152名疏導交通，確保轄內各交通要道行車順暢，讓民眾在「交通順暢、一路平安」的環境下，度過美好的「類四天連假」國慶假期。

烏日警分局說明，根據往年經驗，民眾進出高鐵台中站區以台74線中彰快速道路台中高鐵匝道為主，連假交通尖峰，一旦台74線壅塞回堵，連動造成站區周邊道路塞車。今年適逢大甲媽遶境，恐導致人車大聚集，建議民眾可利用鐵路、公車等，下車地點也可利用台鐵新烏日火車站前廣場，避免等候。