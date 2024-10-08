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彰化火車站前停車場進場即收費 業者研議提新方案

中央社／ 彰化8日電

民眾抱怨彰化火車站停車場入場即收費，不像後站停車場有停車30分鐘內免費規定；業者回應，剛啟用時可免費停車30分鐘，卻有計程車占用車位，將再研議提出新收費方案。

有民眾在臉書（FACEBOOK）社團「彰化人大小事」貼文抱怨，彰化火車站前停車場沒有停車30分鐘內免費規定，只要進場就收費，和一般交通設施停車場做法不一樣，呼籲網友一起向彰化縣政府等相關單位反映。

記者今天實地前往彰化火車站前停車場觀察，發現民眾前往火車站接送親友，還是在站前廣場臨停，前站停車場內仍有許多空位，而停車場業者也設看板提醒「進場即繳費，無緩衝時間」。

業者解釋，停車場剛啟用時有設緩衝時間，不過卻有計程車司機利用30分鐘免費空檔，把計程車停在停車場占用車位，造成真正需要車位的民眾無法停車，只好改成進場就收費的方案，會再研議是否再提其他收費方案。

停車場 火車站

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