台灣好行「跑水求財線推超值套票 當日無限次前往紫南宮

一條號稱全台財運最旺的台灣好行「跑水求財」線，今年元旦正式通車後，成為連結前往集集、車埕等假日景點的熱門旅遊路線，參山國家風景區表示，為鼓勵民眾搭乘前往竹山紫南宮求財運，即日起推出2款最低僅199元的超值套票，限量開賣當日無限次搭乘跑水求財線與員林客運6701公車。

處長曹忠猷指出，跑水求財線每日2班次往返行駛（來回共4趟次），連結高鐵彰化站及台鐵，全程行經田中、二水火車站、集集線源泉車站，經南投名間至竹山紫南宮，終點在竹山站，專車上並特別裝設紫南宮過火過的金雞母，乘客上車時都可以摸一摸求發財運。

員林客運台灣好行「跑水求財」線，便利遊客造訪二水自行車道以及全台知名祈求發財金的竹山紫南宮，更可以在「竹山交流道」站轉乘台灣好行日月潭線或溪頭線；或在「二水」站轉乘台鐵；即日起發售1500分「午後時光」、「療育體驗」限量優惠旅遊套票，優惠價下殺至5.5折起，可兌換在地特色伴手禮或下午茶，還可當日無限次搭乘跑水求財線及員林客運6701公車。