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中榮麥當勞叔叔親子房20周年捐2保溫箱 昔癌兒到場見證

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今捐兩部重症加護型新生兒保溫箱給台中榮總，為新生兒增添助力。圖／台中榮總提供
台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今捐兩部重症加護型新生兒保溫箱給台中榮總，為新生兒增添助力。圖／台中榮總提供

台中榮總內的「麥當勞叔叔親子房」今歡慶成立20周年，20年來服務逾2.4萬人次，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會暖捐兩部重症加護型新生兒保溫箱，為新生兒增添助力。曾入住的張姓孕婦18年前是15歲抗癌的國三生，今也到場見證，並感謝中榮醫護的照顧與麥當勞叔叔親子房的幫助，讓她免於往返苗栗通霄舟車勞頓，安心接受治療。

台中榮總院長陳適安說，台中榮總為中部五縣市唯一國家級醫學中心，肩負急重度醫療院所責任，也是全國唯一設有麥當勞叔叔親子房的醫院。臨床觀察發現，居住較遠的孩童就醫而奔波往返，增加身體負擔，也帶來精神疲勞，等待期間承受額外壓力。「麥當勞叔叔親子房」的設立幫助需要的家庭更靠近醫療資源。

麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖表示，「麥當勞叔叔親子房」是基金會關懷遠地就醫兒童家庭的首案，感謝中榮總的結緣，讓基金會有機會為孩子和家人提供免費住宿與關懷服務。

中榮麥當勞叔叔親子房2004年成立，共24坪，2021年升級改裝，目前有3間溫馨房間、接待休憩區、4個小憩躺椅區、淋浴間。入住家庭統計顯示，以罹患腦神經疾病孩童占27%為多，其次為心臟疾病占17%、癌症13%、罕見疾病11%。病童居住以中部42%最多、北部20%、南部33%、離島與花東5%。最長入住紀錄104天，平均入住5天。

張女表示，她在國三畢業前夕被診斷急性淋巴性白血病，隨即住院檢查。家中經濟吃緊，媽媽靠車縫手工和餐廳內場服務員工作養大4個孩子。剛開始化療後身體虛弱，立即返家搭公車轉車容易暈車吐，只能搭計程車，但單趟車資逾千元，社工得知後轉介入住「麥當勞叔叔親子房」。

張小姐指出，記得初次進入親子房的溫暖感受，以及治療中情緒崩潰時醫護和社工的溫柔安慰，化療2年，化療後多停留一夜休息再回家，經治療和10年追蹤後成功抗癌，如今已結婚、即將成為二寶媽，特別到場見證里程碑。

台中榮總內的「麥當勞叔叔親子房」今歡慶成立20周年，18年前曾入住的張姓孕婦（左）今重回親子房，對於改裝後親子房倍感溫馨。記者趙容萱／攝影
台中榮總內的「麥當勞叔叔親子房」今歡慶成立20周年，18年前曾入住的張姓孕婦（左）今重回親子房，對於改裝後親子房倍感溫馨。記者趙容萱／攝影
台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今捐兩部重症加護型新生兒保溫箱給台中榮總，為新生兒增添助力。記者趙容萱／攝影
台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今捐兩部重症加護型新生兒保溫箱給台中榮總，為新生兒增添助力。記者趙容萱／攝影

台中榮總 親子 麥當勞

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