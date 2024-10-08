中榮麥當勞叔叔親子房20周年捐2保溫箱 昔癌兒到場見證

台中榮總內的「麥當勞叔叔親子房」今歡慶成立20周年，20年來服務逾2.4萬人次，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會暖捐兩部重症加護型新生兒保溫箱，為新生兒增添助力。曾入住的張姓孕婦18年前是15歲抗癌的國三生，今也到場見證，並感謝中榮醫護的照顧與麥當勞叔叔親子房的幫助，讓她免於往返苗栗通霄舟車勞頓，安心接受治療。

台中榮總院長陳適安說，台中榮總為中部五縣市唯一國家級醫學中心，肩負急重度醫療院所責任，也是全國唯一設有麥當勞叔叔親子房的醫院。臨床觀察發現，居住較遠的孩童就醫而奔波往返，增加身體負擔，也帶來精神疲勞，等待期間承受額外壓力。「麥當勞叔叔親子房」的設立幫助需要的家庭更靠近醫療資源。

麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖表示，「麥當勞叔叔親子房」是基金會關懷遠地就醫兒童家庭的首案，感謝中榮總的結緣，讓基金會有機會為孩子和家人提供免費住宿與關懷服務。

中榮麥當勞叔叔親子房2004年成立，共24坪，2021年升級改裝，目前有3間溫馨房間、接待休憩區、4個小憩躺椅區、淋浴間。入住家庭統計顯示，以罹患腦神經疾病孩童占27%為多，其次為心臟疾病占17%、癌症13%、罕見疾病11%。病童居住以中部42%最多、北部20%、南部33%、離島與花東5%。最長入住紀錄104天，平均入住5天。

張女表示，她在國三畢業前夕被診斷急性淋巴性白血病，隨即住院檢查。家中經濟吃緊，媽媽靠車縫手工和餐廳內場服務員工作養大4個孩子。剛開始化療後身體虛弱，立即返家搭公車轉車容易暈車吐，只能搭計程車，但單趟車資逾千元，社工得知後轉介入住「麥當勞叔叔親子房」。