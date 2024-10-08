彰化縣新增25處科技執法首周告發1204件 前3名路口曝光
彰化縣新設25處科技執法路口10月1日起上路，頭一周共取締1204件，與去年同期相比，車禍事故減少72%，違規項目依次超速、闖紅燈及車不讓人，取締件數前3名路口，依次是埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段口、彰化市彰興路1段與聖安路口及田中鎮員集路1段與大安路1段口。
彰化縣警察局交通隊統計，這25處新增的科技執法路口，從10月1日開張以來，統計到10月7日共一周，計取締1204件，違規項目依次取締超速835件、闖紅燈363件、車不禮讓行人6件。
至於取締件數最多的前3名路口，依序是埔心鄉員鹿路五段與羅厝路三段口154件、彰化市彰興路1段與聖安路口82件、田中鎮員集路1段與大安路1段口82件。
交通隊指出，統計這新增的25處科技執法路口，從10月1到7日與去年同期10月1至7日比較，交通事故減少72.7％，加上之前的12處科技執法路口也同樣減少交通事故發生，顯見科技執法確實有發揮效果。
彰化縣警察局強調，使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識後，可有效降低事故、保障用路人行的安全，並呼籲駕駛人遵守交通規則，才能避免被告發，瘦了荷包。
不過，縣議員周君綾認為，「每張罰單就是一個民怨」，減少交通事故發生的改善措施，並非只有以裝設科技執法設備來遏止，應先針對易肇事路口檢討及改善道路工程，除改善易肇事路段的路型、標誌、標線之外，也要檢討行人安全所需的庇護島、縮短行穿線步行距離、行人穿越線退縮，以及行人號誌增設與秒數調整。
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