重陽吃胡瓜感謝祖父母 豐原區胡瓜食農教育體驗活動

這周五是重陽節，豐原區農會發揮創意今天辦食農教育活動，以胡瓜─小黃瓜與大黃瓜為主題，與豐原區鎮天慈善功德會聯合辦理活動，邀民眾參加「重陽吃胡瓜．感謝祖父母」活動，認識胡瓜產地知識，品嘗美味的胡瓜料理，一起敷臉體驗小黃瓜的實際用法。

豐原區鎮天慈善功德會理事蔡怡萱開場致詞，豐原青農聯誼會青農陳漢興介紹，讓大家認識溫室栽培管理方式、小黃瓜與大黃瓜的產地知識、構造差異，再實地溫室巡禮，讓民眾近距離接觸餐桌上的農作物。

也安排自採小黃瓜體驗及秤斤論兩競賽，讓重量最接近目標的與會者獲得額外獎勵的小黃瓜，介紹小黃瓜三吃法，讓民眾品嚐產地最鮮甜的美味；豐原區農會家政班現場示範小黃瓜涼麵、大黃瓜佐大蔥味噌湯、大黃瓜炒蘆筍，營養又吸睛的胡瓜料理讓民眾讚不絕口；活動設計祖孫情橋段，讓子孫輩替長輩用新鮮現切的小黃瓜敷臉、按摩搥背，表達感恩之心。

豐原區鎮天慈善功德會理事蔡怡萱表示，重陽節敬老活動可結合農業辦理，她感謝豐原區農會給予機會一起做公益，回饋給鄉親。