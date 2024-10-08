國道客運量萎縮水湳轉運營運堪憂？業者盼降低租賃成本
台中市議會今進行水湳轉運中心專案報告，預計2026年完工啟用。議員楊大鋐擔憂，國道客運量萎縮，未來水湳轉運中心月台恐面臨承租使用率偏低的情形，衝擊未來營運。
楊大鋐擔心，未來水湳轉運中心月台恐面臨承租使用率偏低的情形，進而衝擊未來營運。交通局如何因應？此外，促參OT綁BOT是否會影響水湳轉運中心的啟用時程？
交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心新建工程截至113年9月累進進度達78.8%，較預定進度73.05%，超前5.75%，近期持續施作室內機電及管線等作業，並預定於115年完工啟用。
水湳轉運中心規劃國道客運月台42席，但國道客運市場面臨客運量逐年萎縮的狀況。交通局表示，許多業者也坦言比起直接承租月台，更在意租賃月台的使用時間，可減少成本。
另市區客運及國道路線規劃部分，交通局前已邀請客運業者參與公聽會，近期將再邀集市區客運及國道客運研商路線規劃及進駐等事宜，完善本市大眾運輸服務。
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