快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲招商座談 10月15日登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
圖為小雪山資訊站。圖／林業及自然保育署台中分署提供
圖為小雪山資訊站。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署「大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施增改修建、營運、移轉案」，10月15日將舉辦招商座談會。

農業部林業及自然保育署台中分署辦理「大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施增改修建、營運、移轉案」，為使投資人瞭解本招商案相關訊息，10月15日下午2時在該分署第三會議室（台中市豐原區南陽路逸仙莊1號4樓）舉辦招商座談會。

林業及自然保育署台中分署指出，為提供更優質的住宿餐飲品質，依促進民間參與公共建設法第42條規定由政府規劃公共建設方式辦理招商，期引進民間創意及資源，以創新、永續方式活絡空間及發揮效益，提升公共建設服務水準。

委託營運範圍為包含台中市和平區鞍馬山段3、3-1、3-2、4、5、6-1、6-7、6-9、6-10、12、15-2、16、17及台中市和平區小雪山段13、17與22號等16筆地號之部分土地之營運及設備維護，使用面積共計2萬1223.66平方公尺，地上有大雪山餐飲購物空間(遊客中心1樓)、大雪山餐廳、小木屋、大雪山賓館、第一賓館、小雪山販賣部、小雪山資訊站、小雪山莊等共計8棟建築物及停車場等必要設施，建築登記面積共計6382.12平方公尺。

台中分署表示，森林遊樂區內除住宿及餐飲委外招商，其他部分仍由林業保育署負責經營，並專注自然教育、森林療癒與生態環境維護。

大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲招商座談會，10月15日登場，圖為小木屋。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲招商座談會，10月15日登場，圖為小木屋。圖／林業及自然保育署台中分署提供

住宿 大雪山 小雪

延伸閱讀

山陀兒風災後 浸水營步道東段、知本森林遊樂區持續封閉

發現虎頭蜂窩「仍具危險性」 花蓮鯉魚山、富源森林步道持續封閉

山陀兒過後台東知本森林遊樂區現況曝 開園再等等

走入全台TOP8森林遊樂區 遠離塵囂一起「森」呼吸

相關新聞

女大生之死台中取締29件闖紅燈 議員轟公車業者囂張

台中市政府9月25日啟動公車大執法，直到10月6日有67件違規，有29件闖紅燈，佔總數1/3。議員批「公車業者是否真的會...

崇德殯儀館改建議員憂黑暗期 中市府：計劃增600多車位

台中市崇德殯儀館現有禮廳量能及停車空間不敷使用，市府今年啟動原地改建可行性評估，市議員陳雅惠指出，崇殯周邊有學校、百貨及...

大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲招商座談 10月15日登場

林業及自然保育署台中分署「大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施增改修建、營運、移轉案」，10月15日將舉辦招商座談會。

影／香港遊客摔傷頭重創 全家人今到台灣感謝豐原醫院救命

香港方姓男子多年前來台旅遊，在台中后豐鐵馬道騎自行車不慎摔倒，頭部重傷，被送到衛福部豐原醫院時因腦部出血陷入昏迷，醫療團...

議員舉陸歌手刀郎演唱會為例 期待中市府調整數位治理概念

台中市議員李中日前調查市政府各局處114年度總預算，哪些是用數位治理概念，提升業務效率或精進服務民眾效能；結果回覆內容顯...

田中公設民營托嬰中心 動土

彰化縣田中鎮首座公設民營托嬰中心暨育兒親子館昨動土，位高鐵特定區，預計2026年完工，縣長王惠美說，將陸續布建28所公設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。