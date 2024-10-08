大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲招商座談 10月15日登場

林業及自然保育署台中分署「大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施增改修建、營運、移轉案」，10月15日將舉辦招商座談會。

農業部林業及自然保育署台中分署辦理「大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施增改修建、營運、移轉案」，為使投資人瞭解本招商案相關訊息，10月15日下午2時在該分署第三會議室（台中市豐原區南陽路逸仙莊1號4樓）舉辦招商座談會。

林業及自然保育署台中分署指出，為提供更優質的住宿餐飲品質，依促進民間參與公共建設法第42條規定由政府規劃公共建設方式辦理招商，期引進民間創意及資源，以創新、永續方式活絡空間及發揮效益，提升公共建設服務水準。

委託營運範圍為包含台中市和平區鞍馬山段3、3-1、3-2、4、5、6-1、6-7、6-9、6-10、12、15-2、16、17及台中市和平區小雪山段13、17與22號等16筆地號之部分土地之營運及設備維護，使用面積共計2萬1223.66平方公尺，地上有大雪山餐飲購物空間(遊客中心1樓)、大雪山餐廳、小木屋、大雪山賓館、第一賓館、小雪山販賣部、小雪山資訊站、小雪山莊等共計8棟建築物及停車場等必要設施，建築登記面積共計6382.12平方公尺。