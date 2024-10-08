影／香港遊客摔傷頭重創 全家人今到台灣感謝豐原醫院救命

香港方姓男子多年前來台旅遊，在台中后豐鐵馬道騎自行車不慎摔倒，頭部重傷，被送到衛福部豐原醫院時因腦部出血陷入昏迷，醫療團隊救治，他回香港後積極復健，現已能行走自如重回職場，他今天和家人到豐原醫院感謝醫護人員，母親看到兒子復健影片更激動落淚。

民國107年12月28日，香港27歲方男客來台旅遊時，在后豐鐵馬道和家人騎自行車時他不慎摔倒，被送往豐原醫院時，頭部嚴重重創，導致腦部出血而陷入昏迷，身體多處擦挫傷，傷勢嚴重，情況危急，命懸一線，經過醫療團隊救治，保住一命。

當時急診室醫師給予緊急處置維持生命徵象外，也即刻啟動重症團隊完成無接縫整合醫療，由神經外科陳典廷醫師，緊急進行開顱血塊清除，在顯微鏡下執行腦部止血動作，保護病人腦部組織損壞，在醫護團隊努力和精準醫療決策，成功穩定病人的狀況。

後續由神經外科醫師張正一接手治療，在醫療團隊的全力照護並開始長達數天的密集治療與監控，病人的腦傷情況逐漸改善，最終脫離危險。恢復過程中，醫護人員悉心照顧每一個細節，確保病人能夠逐步恢復意識和基本活動能力。重症醫療團隊和復健科專家緊密合作，制定了詳細的康復計劃，幫助病人逐步恢復活動能力。

張正一醫師今天在感謝會中表示，方男很幸運，有非常強大的家庭支持系統，他母親辛苦照顧，提供很強大心理支持，讓方男一路勇敢走下去；他說豐原醫院是自己工作的第3家醫院，這是一家很有溫度的醫院，醫療設備可能不是最頂尖，醫院人員願意除了在自己工作範圍內去關心病人。

方男身體狀況逐漸穩定後，家人希望能轉回香港看顧治療，因手術後期有進行左側顱骨成型術，3個月無法工作及行動也無法久坐，重症醫療團隊擔心搭乘飛機時會對患者有影響，在重症醫療團隊努力下，給予證明不宜坐立方式搭乘飛機，特別商請航空公司給予患者以躺著方式搭乘飛機，他隔年1月8日搭機返回香港並繼續接受後續的康復療程。

方男今天和家人從香港搭機到台灣，到豐原醫院感謝當時救他的醫護人員，家屬說，感謝醫護人員救回他一命，方男則以中文和廣東話交替方式，說出內心感激，他說今年已回職場，在咖啡店工作，希望自己繼續努力，回報母親。