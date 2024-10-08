女大生之死台中取締29件闖紅燈 議員轟公車業者囂張

台中市政府9月25日啟動公車大執法，直到10月6日有67件違規，有29件闖紅燈，佔總數1/3。議員批「公車業者是否真的會怕？」太囂張。另建議提高事故、勞動條件評分配比，引進「倒扣分制度」，以有效輔導客運業者。

9月22日晚間，台中發生巨業公車造成東海女大生1死1傷事件，市府祭出取消巨業黃金路權等處罰。民進黨議員王立任揭露公車業者不畏懼市府的取締，仍然違規行駛，尤其紅燈違規事件數量驚人。交通大執法截至10月6日，短短12天查獲67件公車違規事件，他質疑市府採取強力措施，但違規行為依然屢禁不了，公車業者是否真的會怕？

盧秀燕強調，台中市的公車駕駛絕大多數是守法的，只有極少數不守法，這就是為何市府要召回駕駛重新教育，但還是有人不改進，市府一定會取締到底。

無黨籍議員吳佩芸說「公車評鑑業者也沒在怕」她建議交通局提高事故、勞動條件評分配比。吳佩芸認為台中每年度評鑑只有一次，不及台北。2023年度的評鑑報告至今也仍未上傳供公眾閱覽。

吳佩芸提出，台中市近10年來大型車交通事故死傷達8669人，24小時內A4事故死亡人數達153人，執法固然重要，問題的根本依然需要解決。

在目前評鑑制度中，僅在「百萬公里肇事死傷人數」配分佔5分，另外針對「發生交通事故或其他負面服務相關新聞」項目可對交通事故至多扣5分，駕駛員工時部分審查佔3分而已，台中市公車評鑑制度確實相對寬鬆，全面引進「倒扣分制度」。