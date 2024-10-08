台灣大日月潭花火音樂會 11月2日登場

台灣大哥大日月潭花火音樂會11月2日登場。今年以「智由心 MeMes」為主題，結合AI科技元素，23首全新曲目搭配AI生成動畫，襯上480秒日月潭最長火花秀。台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大連續兩年以AI為主題打造花火音樂會，希望讓聽眾思索和體驗人類與AI的關係。

台灣大哥大昨舉辦「台灣大日月潭花火音樂會搶先體驗會」，邀艾薇與柏霖PoLin搶先開唱，日月潭國家風景區管理處科長施文彬、切膚之愛基金會執行長詹麗珠也到場聆聽。林之晨則先以AI分身現身，本尊再出場介紹音樂會內容。去年花火音樂會首度融合AI，打造「AI郭婞淳」與本尊、歌手同台飆歌，今年更進一步用AI貫穿全場。

林之晨表示，音樂會英文主題「MeMes」既源自迷因概念，也象徵元宇宙時代，每個人都可能擁有真實和虛擬世界兩個「me」。

「在科技的迷宮中，唯有心是我們自己的導航。」音樂會總監、台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠闡述「智由心 MeMes」理念。她說，台灣大出品授權予中華奧會作為巴黎奧運中華隊官方應援曲「Never Give Up」，將由艾薇與柏霖PoLin帶著兩位運動選手飆唱，重拾巴黎奧運的熱血與感動。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」今年邁入第16屆，15年來吸引超過39萬民眾到場。音樂會也結合公益，邀來以「老人服務」為核心的切膚之愛基金會參加，呼籲大眾重視失智症議題，響應公益者可入座搖滾區。