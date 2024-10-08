田中公設民營托嬰中心 動土

彰化縣田中鎮首座公設民營托嬰中心暨育兒親子館昨動土，位高鐵特定區，預計2026年完工，縣長王惠美說，將陸續布建28所公設民營托嬰中心、18間親子館；另縣府2021年起投入8675萬元，改造72所校學習空間，3校拿下設計大獎，打造美感學習環境。

「田中公設民營托嬰中心暨育兒親子館」昨動土，王惠美說，這是田中鎮第一座，鎮公所提供用地，中央補助3492萬元，縣府自籌4558萬元，將興建地上3層建築，規畫一樓為托嬰中心，二樓親子館，三樓社區活動中心。

王惠美說，田中托嬰中心可收托60名未滿2歲的嬰幼兒，托育費每月7千元，縣府全額補助。彰化縣現有18棟社福大樓規畫、興建中，整合衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館和日照中心，提供從小到老的照護服務。

社會處表示，全縣將布建28間公設民營托嬰中心，5處已營運，今年增加大城和竹塘二處公設民營托嬰中心，北斗鎮、員林市、彰化市介壽大樓等3處已完工，預計明年啟用，另已設9處育兒親子館。

另，縣府推動「美感校園」，湖東、忠孝、員東國小三校傳捷報，其中湖東國小將原本昏暗老舊的體育器材室改造成採光與通風的韻律教室，拿下「台灣室內設計大獎」金獎，縣長王惠美表示，4年來縣府共投入8千多萬元協助72校，美化展演空間、川堂廊道、司令台、食育美學堂及閱讀空間等。