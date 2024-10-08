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東海女大生告別式 肇事司機弔唁

聯合報／ 記者黃寅陳宏睿／台中報導
東海大學林姓女大生遭巨業客運撞死，昨舉行告別式，肇事的施姓司機（站者左二）與巨業交通代表人員，到靈前弔唁。圖／民眾提供
東海大學林姓女大生遭巨業客運撞死，昨舉行告別式，肇事的施姓司機（站者左二）與巨業交通代表人員，到靈前弔唁。圖／民眾提供

東海大學林姓女大生上月22日遭巨業客運施姓司機輾死，全案引發輿論高度關注。林姓女大生遺體昨上午火化，下午舉辦告別式，肇事司機前往弔唁，在靈前鞠躬後，施姓夫妻向林母致意，林母僅點頭回應。隨後施姓司機未發一語，低調離開。

東海大學林姓女大生（20歲）9月22日，與王姓學姐（21歲）行經中區綠川東街、中山路的行人穿越道時，遭巨業客運施姓司機（65歲）撞上，林女被壓在車輪底下，救出時已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡，施被檢方命以20萬元交保，施因覓保無著，獲1萬元交保。

林姓女大生遺體昨上午火化，下午2點30分舉行公祭，林女的弟弟、表弟等人代表家屬向姊姊道別，還有林姓女大生10幾名同學到場，向昔日韓舞社社長道別，頻頻拭淚。台中市副市長鄭照新、交通局人員及東海大學校方、民代都到場致意。

施姓司機與妻子、巨業客運人員先在會場門口等待，後續排隊進會場弔唁，施男與妻子鞠躬後，上前向坐在第一排的林母致意，施妻先向林母說話，後轉頭要丈夫向前，施男彎身向林母說了幾句，林母僅點頭回應，是否獲得原諒？施姓司機低頭不語，快步離去。

全案原本家屬不願解剖，不過因後續傳出肇事司機二次輾壓，檢察官在本月1日與法醫、家屬在台中殯儀館解剖，釐清死因，暫依過失致死罪偵辦，但檢方隨調查證據與案情發展，不排除依殺人罪方向偵辦的可能性。

東海大學 遺體

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