陳其邁致電求助 盧秀燕：都是兄弟姐妹

山陀兒颱風襲台，台灣南北受創，台中市長盧秀燕派出人力、機具，支援高雄、基隆救災。盧秀燕昨天表示，高雄市長陳其邁致電，希望「台中隊再留3到5天」，她當場同意；盧表示心同此理，「都是兄弟姐妹，要及時伸出援手」。盧也致電新北、台東，關心災情受損程度。

中央政府總預算卡關，台中市議會開議後，綠營議員質疑中市預算受影響，要求市府列出明年度新增預算，但「市府高層裝傻，糊弄議會」。

盧秀燕說，行政院長卓榮泰擅長協調，他與立法院長韓國瑜喝和解咖啡，「我有信心一定會成功」，現在談對中市預算的影響，言之過早。

颱風重創南北兩地，中市接到國土署電話，盼調度機具支援高雄救災；基隆市長謝國樑致電中市求援，中市動用機具、人力，分別到高雄、基隆救災。

盧秀燕昨在議會施政報告，盧秀燕說，陳其邁前天親自打電話給她，原本目標是昨天恢復上課，希望中市團隊再留3到5天。盧秀燕表示，人同此心，她完全了解，各縣市都是兄弟姐妹，要及時伸出援手。

盧秀燕說，她也致電受災較重的台東、新北，台東縣長饒慶齡說， 剩下的都是長期的工作，縣府可自理；新北市長侯友宜表示可以自己處理。

台中市建設局救災團隊在高雄協助學校清理環境，昨已讓學生能平安放心就學，出動山貓、吊卡車、抓斗車、鏈鋸，人力動員57人；另帶機具與28名人力支援基隆，昨已完成清理任務。