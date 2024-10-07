影／低碳玩南投！縣府祭獎勵金 每人最高2200元

為推廣永續旅遊，南投縣在國慶假期前祭出獎勵方案，入住經認證旅宿首晚折抵800元，第二晚折900元，到響應的商家消費也可折價，每人獎勵金最高2200元。縣府表示，透過獎勵延長遊客住宿天數，並吸引更多觀光業者投入永續行列。

縣府指出，為推動綠色旅宿與永續旅遊產業轉型，今年與縣內觀光產業聯盟合作，規畫旅館、民宿、遊艇、觀光工廠、體驗場域、台灣好行等6大產業低碳永續景點，串連縣內旅遊軸線及觀光圈，設計永續獎勵引客專案，並在國慶假期前推出。

「南投永續旅遊獎勵計畫」今在縣府舉行記者會，由副縣長王瑞德宣布明天正式開跑，他表示，縣府編列430萬元獎勵金，獎勵旅客入住經永續認證旅宿，首晚折抵800元，第二晚折900元，到響應、認證商家消費分別可折價200、300元。

王瑞德表示，上述4種獎勵金各可使用一次，每人最高可獲得2200元，旅客若符合搭乘台灣好行、南投客運等大眾運輸等指定條件，還能獲得超值驚喜禮包，透過獎勵來鼓勵海內外、團體及自由行旅客到南投縣進行永續景點旅遊。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇說，發展南投綠色旅遊及低碳永續理念，是南投縣現正積極推動的目標方針，地方產業也力挺，全力配合永續旅遊獎勵；該聯盟則表示，旅客使用相關獎勵均能由店家協助，現場登錄折抵，相當便利。

觀光處表示，目前已有逾180家觀光業者及90家旅行社參與該獎勵計畫，透過該計畫延長遊客住宿天數，吸引更多觀光業者投入永續行列，鼓勵尚未獲認證的店家簽署響應投入永續旅遊行列，並於10月20日前開放第二波業者報名參加。