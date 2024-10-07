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高達162台尺！南投草屯敦和宮162台尺財神爺重修 法師搭吊車開光

中央社／ 南投縣7日電
草屯敦和宮銅鑄財神爺趙天君神像重修完成，廟方7日請來法師，搭乘吊車升空為神像開光。圖／南投縣政府提供（中央社）
草屯敦和宮銅鑄財神爺趙天君神像重修完成，廟方7日請來法師，搭乘吊車升空為神像開光。圖／南投縣政府提供（中央社）

高162台尺的草屯敦和宮銅鑄財神爺神像完成重修，廟方今天請來法師搭乘吊車緩緩升空為神像開光，公廁等設施也重新整建，南投縣長許淑華盼庇佑居民、帶動地方繁榮。

位於草屯敦和宮財神廟7樓頂、高162台尺、重60公噸的銅鑄財神爺趙天君神像重修完成，廟方今天舉行重修開光祈安入火安龍大典，法師搭乘吊車升空為神像開光，

許淑華、南投縣民政處長林琦瑜、敦和宮主任委員賴怡伶率全體委員及多名縣議員出席見證。

許淑華致詞表示，草屯敦和宮是地方信仰中心，主祀財神爺趙天君，新建29年後，廟方全面整修這座全世界最大的銅鑄財神爺趙天君神像，重新拋光整修門面並換新襖，廟內公廁等公共設施也重新整修，讓敦和宮煥然一新，祈願更多信眾參拜，庇佑地方並帶動繁榮。

賴怡伶說，敦和宮1736年創立，歷經多次重建整修，1995年舉行新宮開工典禮，1998年入火安座大典，雖歷經集集大地震，所幸新建宮殿大樓結構及施工按部就班、無偷工減料，因此未發生損失，第14屆管理委員會提議全面整修，今年1月動工。

南投 法師 財神

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