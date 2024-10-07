台中市表揚據點長者及志工 最高齡長青模範生101歲

台中市政府今天舉辦據點長者及志工表揚活動，感謝志工長期陪伴，讓據點充滿溫度與歡樂，共有336人獲獎；其中，最高齡長青模範生傅爺爺已101歲，仍能從輪椅上起身做些簡單運動。

台中市政府社會局今天在市府舉辦「相聚20歡據500」據點長者及志工表揚活動，會中表揚127名長青模範生、115名資深志工、60名特殊貢獻志工及17組模範夫妻志工，共計336人獲獎。

社會局長廖靜芝表示，因應超高齡社會，台中市布建500處據點，提供長輩健康促進、餐飲服務、電話問安及關懷訪視，並持續導入肌力、科技、手作、藝文、體能等多元課程活動，與長輩一起健康預防及延緩老化，活到老、健康到老、幸福到老。

今天獲表揚者中最高齡的是101歲傅爺爺，社會局分享，傅爺爺來自南屯沐風60長者之愛關懷協會田新據點，參加據點活動後，已能在志工攙扶下，從輪椅上起身做一些簡單運動，堅毅與努力精神，是學員們最佳學習楷模。

至於「資深志工」何秀滿每天騎車50分鐘，從潭子區到西屯區的弘道老人福利基金會長青快樂學堂擔任志工，18年來樂在其中，服務精神與熱忱令人欽佩。

甘霖基金會西區東昇據點志工張建成，號稱據點萬能之手，不但協助修繕活動場地的窗戶，長輩家中小家電故障，也會拿到據點請張建成維修，獲得「特殊貢獻志工」實至名歸。

此外，北區樂英社區發展協會梁成與梁吳文鳳是據點的「模範夫妻志工」，廣邀男性朋友們加入據點，依照經歷及專業分配工作，讓新進志工更願意留在據點服務，為據點增添生力軍。