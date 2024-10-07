彰化田中公設民營托嬰中心動土 今年還有二鄉鎮將啟用

彰化縣田中鎮第一座公設民營托嬰中心暨育兒親子館今天在高鐵特定區內動土，斥資八千萬興建，預計2026年完工，縣長王惠美表示，縣府將陸續布建28間公設民營托嬰中心，並將設立18間育兒親子館，希望能減輕年輕人的負擔。

「田中公設民營托嬰中心暨育兒親子館」今天舉行動土典禮，縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬、縣議員鄭俊雄、田中鎮代會主席曾福傳等人與會。

王惠美表示，田中鎮第一座公設民營托嬰中心暨育兒親子館由鎮公所提供用地，由中央補助3492萬元，縣府自籌4558萬元，建築面積約450多坪，將興建地上3層建築，規劃一樓為「公設民營托嬰中心」，二樓為「育兒親子館」，提供縣內0至6歲育兒家庭各項親子活動、托育服務諮詢、親職教育訓練及兒童圖書教玩具借用等服務，三樓則為「社區活動中心」，由三民社區發展協會進駐，可提供在地民眾多元使用。

王惠美說，未來田中的公設民營托嬰中心可收托60名未滿2歲嬰幼兒，提供全國最平價的每月7千元的托育費且縣府全額補助，家長無需負擔任何托育費用，希望讓年輕人更願意結婚及敢生育孩子。而彰化縣目前有18棟社福大樓正在規劃、興建，整合了衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館和日照中心等設施，目標是從小到老都能提供完整的照護服務。

田中鎮長蕭淑芬表示，在田中高鐵重劃區內能有這麼好的托嬰中心及親子館，還有新的活動中心供民眾使用，希望透過提供更多社會福利，讓年輕人樂婚願生，也能讓田中發展越來越好。

彰化縣政府社會處表示，全縣將陸續布建28間公設民營托嬰中心，目前已完成有5 處營運中，今年還會增加大城和竹塘二鄉鎮的公設民營托嬰中心，而北斗鎮、員林市、彰化市介壽大樓等3 處目前也已完工在裝修中，預計明年啟用，而9處育兒親子館也已設立。