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Come！BikeDay花火音樂嘉年華來了 10月起7周熱鬧日月潭
不必羨慕今年國慶焰火在雲林，每年讓國人引頸期盼的「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」，10月19日至11月23日將盛大展開，結合音樂花火、浪漫、熱血、樂活及在地農特產體驗等元素，3場各長達6分鐘的美麗花火，將分別綻放在日月潭伊達邵、水社碼頭及向山遊客中心的夜空中，讓潭面美不勝收。
日月潭國家風景區指出，Come!BikeDay花火音樂嘉年華將連續7周在日月潭舉行秋季盛會，不僅打造運動旅遊景點，環湖公路更曾獲得CNNGO票選為全球十大最美自行車道，也是亞洲地區唯一入選的景點，更獲得旅遊搜尋網站Skyscanner評為世界八大最美單車路線之一，每年吸引數十萬國內外觀光客前來朝聖。
嘉年華特色主題除自行車騎乘外，加上3場花火音樂會、馬拉松路跑，以及日月潭紅茶花火嘉年華等活動，秋天要全力衝高全年遊客人數，除上月萬人泳度活動之後，努力讓民眾再度走出戶外，在日月潭留下美好回憶，其中花火音樂會都選在周六進行，首場是10月19日在伊達邵碼頭舉行，第二場在11月2日在水社中興停車場舉辦，最終場11月23日則在向山遊客中心由NTSO國立台灣交響樂團帶來大家耳熟能詳的「電影花火音樂會」。
日管處並強調，打造運動旅遊的前提下，第11屆「日月潭環湖馬拉松」也將在10月27日熱血開跑外，11月9日「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」包含環潭船騎挑戰（環潭組30 K、船騎組20K）、「向山BAE兒童滑步車」體驗全新關卡的向山BAE兒童滑步車，勢必把向山變成大型戶外遊樂場，讓孩子在玩樂中鍛鍊身心。
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