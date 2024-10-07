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海線建設延宕 盧秀燕：不好意思但缺工原料漲明年完工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠質疑海線建設延宕，要求盧秀燕先做好市政再選總統。記者陳秋雲/攝影
台中市議員楊典忠質疑海線建設延宕，要求盧秀燕先做好市政再選總統。記者陳秋雲/攝影

台中海線重大建設海生館、清水國民運動中心連續延宕，議員楊典忠表示不滿，質疑市府不要有工程延宕的習慣。市長盧秀燕說「不好意思」，但大環境原料上漲又缺工，仍要給運動局、建設局鼓勵。

台中市議會7日進行市長施政報告，民進黨市議員楊典忠針對市長施政報告內容，清水國民運動中心延至2025年完工，他質詢市長盧秀燕延宕原因，並質疑盧市長任內，從海生館到清水國民運動中心都延宕，對於海線重大建設工程已養成延宕惡習？

盧秀燕表示「真的不好意思」清水國民運動中心工程有耽誤，因為招標過程有耽誤，工程造價也節節上漲，又發生缺工問題，但是有信心她任內清水國民運動中心一定會完工。

楊典忠表示，清水國民運動中心原本完工日期是寫2024年8月28日，開工當天市府新聞當時標題寫著「中市第7座清水國民運動中心開工 預計113年完工」，但是市政施政報告中，竟然偷偷改到114年完工，他要市長說明原因。

盧市長任內從海生館延宕多次，現在連清水國民運動中心也延宕，楊典忠質疑盧團隊，對於海線重大建設工程已經養成延宕的習慣。

楊典忠說，如果現在市府團隊只想著幫盧秀燕挑戰總統夢，那真的要小心了，他以「一市之不治，何以天下國家為？」提醒盧市長，如果連市政都做不好，是沒辦法選總統的，請先認真把海線的海生館、清水國運蓋好，趕快開幕營運。

盧秀燕 運動

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