中央預算被擋 盧秀燕：有信心韓卓和解咖啡一定會成功

台中市議會今進行市長施政報告議程，民進黨團聚焦中央藍白擋預算，質疑影響台中明年總預算，指市府說不清楚什麼預算被擋？對新增計畫的影響評估，但「市府高層裝傻，糊弄議會」，惡劣行徑後果自負；市長盧秀燕說，以行政院長卓榮泰的人格特質，重人和擅長協調，卓韓喝和解咖啡，「我有信心一定會成功」，現在談對中市預算影響，言之過早。

台中市副市長黃國榮率局處長赴民進黨團報告「114年度總預算案暨附屬單位預算案」，議員陳淑華議員批，竟然沒有提出具體新增項目，黨團大表不滿，要求本月11日前，市府應提出新增計畫細項，清楚說明。

市長盧秀燕說，日前已在議會說明，即使中央總預算發生問題，各部會與市府仍可按今年的規模與例行項目支用，不會有影響。因市府今年編的預算是全方位，先比照明年，沒有太大問題。

盧秀燕說，議員批市府說不清楚，她以「原住民保留地禁伐補償條例」預算為例，明年新法公告，但中央未編列預算；她說，等立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰本周喝「和解咖啡」決定此條例要不要補件或重編，中市府才可知台中分配多少預算，等確定才了解對地方的影響。

盧秀燕說，第二點，中市議會十一月才開始分組審查預算，韓卓喝咖啡相信這個月就會有進一步結果，談的比例與結果，不會影響中市議會預算審查，屆時中央如有調整，不是只有中市有影響，現在談「言之過早」；另，別的行政院長她不敢說，但對卓榮泰她有非常大的信心，以卓的個性，人和好且擅長協調的人格特質，對立院的建議會依法採納，「和解咖啡一定會成功。」

民進黨團多位市議員總召蕭隆澤、副召黃守達、市議員陳淑華、李天生、陳俞融、張家銨、施志昌、林祈烽、何文海、謝家宜、鄭功進、張芬郁，在市長施政報告後高舉看板，指市府逃避監督、市民受害，強力要求市府盤點新增項目，讓市民了解藍白擋預算，對中市的影響，清楚向議會說明。

陳淑華說，盧秀燕前幾年不斷反質詢民進黨議員，回去叫民進黨的立委如何如何⋯尤其中捷藍線議題；台中藍委現有六位，還有盧市長的子弟兵，請盧發揮影響力，但盧日前回應不干預立委，她指市長雙標。

總召蕭隆澤指出，台中市明年總預算，中央補助達530億元，占總預算歲入30%，比今年多20億，影響巨大，但副市長帶一級主管赴民進黨團報告，對新增項目一無所知。