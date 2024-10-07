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3男騎車競速將台1線當賽道 彰警將通知車主說明

中央社／ 彰化7日電

3名男子今天凌晨3時許在彰化市台1線中山路二段騎機車來回競速，影響住戶安寧，警方抵達現場後他們已離去，經調閱監視器已掌握車主，將依涉嫌公共危險罪通知到案說明。

有民眾在網路社群Threads上傳畫面，內容為3名男子騎機車在彰化市中山路二段路口一字排開，另1名男子在前方指揮開跑，3人即狂催油門往前衝。

彰化分局3時許接獲報案，有改裝機車來回快速行駛，影響行車安全及安寧；員警到達後沒有發現飆車情事，初步調閱監視器，有3輛機車在該路口來回競速3趟，其中2輛以膠帶覆蓋部分車牌號碼，1輛未懸掛車牌，之後皆沿中山路往台中方向離去。

警方指出，進一步調閱發生地點沿線監視器，確認以膠帶覆蓋車牌的2輛車車號，另1輛未掛車牌機車則是以自小客貨車載運到場，目前均已掌握車主，後續將依涉嫌公共危險罪通知車主到案說明，並將該路段列為巡邏重點區域。

彰化 監視器 車主

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