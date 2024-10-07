台中行人交通違規罰單難繳納 評估與超商合作

台中市有民眾因違規穿越雙黃線被開罰單，繳納方式只能到警察局、郵局，無法採用超商等方式支付。警察局表示，評估與四大超商合作，明年可望上路。

台中市議會今天召開定期會進行市長施政報告，民進黨市議員施志昌提到，日前他接獲陳情，有民眾在東海大學附近因違規穿越雙黃線，警察開單處以罰鍰，但繳納方式僅能到郵局或違規地點的警分局繳款，無法用超商、信用卡、電子付費等方式。

施志昌指出，市府增加經費添加設備開罰單，卻不願增加經費完善繳納罰鍰的系統，此案若要到當地警分局，必須跨區跑到烏日警分局，根本擾民；市府應盡快推出線上或超商繳費。

對此，市長盧秀燕指出，事情雖然小，但對民眾卻是大事，警察局已經在處理。

警察局長李文章表示，警察局已經在評估與四大超商合作方案，明年可望上路。