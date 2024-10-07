補助賽車800萬遭批 盧秀燕：保險加賽車手身價算小兒科

台中市長盧秀燕今在市議會作施政報告，市議員黃守達指出，這次F1賽車展演活動經費約2200萬元整，市府就補助了800萬元整，就營利活動來說，補助比例太高，他認為排擠其他運動團體的補助。

黃守達質疑，補助比例36%偏高，會不會排擠其他運動團體？市長盧秀燕說，市府補助800萬，對這項高端賽事活動是「小兒科」，這次來了多輛頂級賽車，包含去年F1冠軍車也在市府廣場展出，所有的保險費、賽車手的身價及展演等，讓東京、台北等城市積極爭取主辦權。

黃守達質疑，為了補助此活動，113年度運動局在競技運動預算增列了「補助體育協會或團體籌辦頂級賽事促進本市運動經濟和振興產業發展」900萬的預算，但此活動並不是賽車競賽而是表演秀，且也不符科目的預期成果「提升本市亞、奧運類競技運動實力及培育競技運動人才」，這難道沒有預算科目不符的問題嗎？

運動局長游志祥說，市府補助是針對中華民國文化休閒協會所申請，其實紅牛的經費都是自籌。

游志祥說，依據台中市政府運動局補助體育運動團體經費作業要點中包括「推展頂級賽事．振興經濟」活動，其中包括showrun party嘉年華及交通維持、醫療與清潔維護等；另議員質疑紅牛賽車展演是營利活動，且門票還不便宜。

黃守達認為，雖然活動難得，帶來相當多人潮與話題；但由於市府辦理活動過程中遮遮掩掩，即使全市府總動員，城市行銷的效果仍大打折扣。黃守達認為，既然市府運動局花大錢補助，就應該更重視賽車知識與文化的推廣延續，不要最後只淪為放煙火式的市長個人秀活動，結束了就沒了，非常可惜。