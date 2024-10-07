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著眼智慧農業 霧農與德國拜耳集團合作設「智慧農業台灣辦公室」
台中市霧峰區農會有感於傳統農業面臨資源浪費、效率不彰以及氣候變遷等挑戰，難以應對現代社會對環保與食品安全的高標準。總幹事黃景建上午說，如何在有限資源下高效生產，同時保護環境，成為各國農業政策的重要課題。為此，區農會將與擁有全球智慧農業領先技術的德國拜耳集團合作，打造一個集科技、效率與可持續發展於一身的現代農業模式。
黃景建說，區農會為此，日前已邀請拜耳集團亞太區副總裁何嘯剛蒞會，就如何運用先進技術來進行精準的農業管理，有一番討論，近日也將在農會大樓四樓設立「智慧農業台灣辦公室」成為智慧農業技術的示範與推廣基地。
黃景建說，霧峰區農會計畫引入尖端科技，將科技與農業生產密切結合。新系統將能即時監控作物的生長狀況，並根據氣候、土壤和水分數據進行調整，達到精準施肥與灌溉。不僅能顯著提高農產品的產量與品質，還能有效減少農藥與水資源的使用，進一步降低生態負擔。
另也將大規模引入物聯網（IoT）、大數據分析以及自動化設備，幫助當地農戶實現更高效、更精確的農業管理。把農田中的各類感應器和設備聯網，收集土壤、氣溫、濕度等關鍵數據，並將數據傳送至中央系統進行分析。結合大數據分析工具，可以根據不同作物的需求，提供最佳的施肥與灌溉方案，減少資源的浪費，提升農產品的質量與競爭力。
黃景建說，霧峰區農會透過跨國的合作與創新的議題與思維，讓台灣農業發展站上國際舞台，也展示出台灣在智慧農業領域的巨大潛力。隨著更多的創新技術與資源投入，台灣農業在全球市場中的競爭力將持續提升，並實現與環境和諧共存的可持續發展目標。
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