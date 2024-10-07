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響應世界人居日 中市府啟動淨零綠生活把C變成0

中央社／ 台中7日電

今天是世界人居日，台中市政府啟動「淨零綠生活 宜居新未來－把C變成0即刻行動」，號召市民、企業、團體、學校及醫療院所共同響應，淨零轉型從生活開始。

每年10月的第1個週一是聯合國「世界人居日」，台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室上午在市府啟動「淨零綠生活 宜居新未來－把C變成0即刻行動」，高喊「C變成0」（從減碳邁向零碳）並即刻行動，共創永續淨零的台中城。

市府響應世界人居日，以致力打造更美好的城市未來為目標，搭配生活轉型－食衣住行育樂購7大面向，舉辦今天這場活動，邀集市民、企業、團體、學校、醫療院所等代表共同響應。

主辦單位表示，藉由今天的活動，希望為市民帶來豐富的綠色生活知識，更向外界呼籲淨零轉型從生活開始，並且即刻行動。

台中市政府永續低碳辦公室執行長黃晴曉在會中指出，為了達到2050淨零碳排目標，在各公部門的努力下，預期還有8%減不下來，這8%就在市民個人身上，需要每個個人從日常生活做起，才能達到2050淨零碳排目標。

現場還擺設攤位展現台中市生活轉型食衣住行育樂購7大主題，來自台中市的企業、團體與大專院校，在現場展示淨零轉型成果及永續互動宣導，並提供宣導品及環保DIY活動，讓民眾體驗透過生活中隨手可見的物品，達到資源循環再利用的目的。

民眾還可票選出最佳人氣攤位，獲得最佳人氣獎的攤位可獲得電子禮券6000元，參與票選的民眾也可獲得最高1000元電子禮券的抽獎資格，共有獎項160個，將於活動後抽出，並公告於台中市永續低碳生活網。

台中市 永續 淨零

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