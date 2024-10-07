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矽品彰化二林廠擴廠招募1500個職缺 祭4萬到7萬月薪徵才

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
矽品精密人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華在頒發低收入戶獎學金時，強調矽品除了技術上領先外，也持續深耕在地，履行企業社會責任。圖／矽品精密提供
矽品精密人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華在頒發低收入戶獎學金時，強調矽品除了技術上領先外，也持續深耕在地，履行企業社會責任。圖／矽品精密提供

國際封測大廠矽品精密彰化二林廠持續投資擴廠，估計今年將再招募1500個職缺，祭出平均月薪4到7萬元薪資，高出當地業界3千到6千元的條件，積極在各個就業平台徵才外，矽品二林廠今年也第二年頒發低收入戶優秀學子獎助學金，深耕地方。

矽品精密彰化廠在2008年量產，目前員工數約4000人，在矽品精密暨日月光基金會贊助下，從2011年起，每年捐贈彰化市低收入戶就學子女獎學金，已有1600餘名學生受惠，同時捐贈地方辦理文化宗教建設、節慶等活動經費。

矽品精密除彰化廠外，預計投資800億元在二林中科園區蓋新廠，估計8至10年內將創造7000個工作機會，去年初中科二林P1廠啟用，目前已有約千名員工在P1廠上班，矽品精密表示，作為全球封裝測試領域的前導者，矽品將持續投資二林廠擴廠，需要更多人才，估計今年將再招募1500個職缺，歡迎在地人才加入矽品。

矽品精密表示，為鼓勵與培育更多彰化在地優秀人才，矽品精密暨日月光文教基金會贊助台中、彰化低收入戶優秀子女獎學金，獎學金自2000到7000元不等，本月5日在二林文化季藝術活動頒發，共有研究所、大專院校與高中職30名學生受惠，明年也將持續辦理獎學金發放，現場還設有攤位徵才，吸引許多人前往求職。

矽品精密表示，估計今年二林廠擴廠，將再招募1500個職缺，依不同類別，連同加班費，每月薪資上看4萬元到7萬元，估計比在地同業高出3千元到6千元，除各媒體平台及就博覽會外，從即日起在每周五、六，將分別在員林車站、彰化車站、溪湖糖廠做定點徵才，歡迎有志從事半導體業的青年學子、退役官兵與返鄉遊子加入矽品。

矽品精密人力資源處招募暨人資客服部經理郭珀華表示，矽品精密擁有先進封測技術和與研發實力，為全球半導體產業提供全方位的封測服務，除了技術上的領先，矽品也持續深耕在地，履行企業社會責任，並吸引更多人才，為台灣半導體產業注入新血。

矽品精密頒發低收入戶獎學金同時，現場還設有攤位徵才，反應相當熱烈。圖／矽品精密提供
矽品精密頒發低收入戶獎學金同時，現場還設有攤位徵才，反應相當熱烈。圖／矽品精密提供
國際封測大廠矽品精密彰化二林廠持續投資擴廠，估計今年將再招募1500個職缺，祭出平均月薪4到7萬元薪資延攬人才，並設置低收入戶獎學金，深耕地方。圖／矽品精密提供
國際封測大廠矽品精密彰化二林廠持續投資擴廠，估計今年將再招募1500個職缺，祭出平均月薪4到7萬元薪資延攬人才，並設置低收入戶獎學金，深耕地方。圖／矽品精密提供

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