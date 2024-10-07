矽品彰化二林廠擴廠招募1500個職缺 祭4萬到7萬月薪徵才

國際封測大廠矽品精密彰化二林廠持續投資擴廠，估計今年將再招募1500個職缺，祭出平均月薪4到7萬元薪資，高出當地業界3千到6千元的條件，積極在各個就業平台徵才外，矽品二林廠今年也第二年頒發低收入戶優秀學子獎助學金，深耕地方。

矽品精密彰化廠在2008年量產，目前員工數約4000人，在矽品精密暨日月光基金會贊助下，從2011年起，每年捐贈彰化市低收入戶就學子女獎學金，已有1600餘名學生受惠，同時捐贈地方辦理文化宗教建設、節慶等活動經費。

矽品精密除彰化廠外，預計投資800億元在二林中科園區蓋新廠，估計8至10年內將創造7000個工作機會，去年初中科二林P1廠啟用，目前已有約千名員工在P1廠上班，矽品精密表示，作為全球封裝測試領域的前導者，矽品將持續投資二林廠擴廠，需要更多人才，估計今年將再招募1500個職缺，歡迎在地人才加入矽品。

矽品精密表示，為鼓勵與培育更多彰化在地優秀人才，矽品精密暨日月光文教基金會贊助台中、彰化低收入戶優秀子女獎學金，獎學金自2000到7000元不等，本月5日在二林文化季藝術活動頒發，共有研究所、大專院校與高中職30名學生受惠，明年也將持續辦理獎學金發放，現場還設有攤位徵才，吸引許多人前往求職。

矽品精密表示，估計今年二林廠擴廠，將再招募1500個職缺，依不同類別，連同加班費，每月薪資上看4萬元到7萬元，估計比在地同業高出3千元到6千元，除各媒體平台及就博覽會外，從即日起在每周五、六，將分別在員林車站、彰化車站、溪湖糖廠做定點徵才，歡迎有志從事半導體業的青年學子、退役官兵與返鄉遊子加入矽品。