大甲鎮瀾宮重修落成 光雕秀點燈入夜更為絢麗

中央社／ 台中7日電

台中大甲鎮瀾宮歷時3年重修完工，邀請國家工藝名匠陳三火為廟頂剪黏重新打造，昨晚舉辦啟燈典禮，透過光雕讓夜晚的鎮瀾宮更為絢麗。廟方年底將舉辦系列活動，祈求合境平安。

廟方6日晚間舉辦啟燈典禮，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，及各方宮廟與地方民意代表等人都到場，共同為光雕點燈揭幕，廟前廣場擠滿信眾相當熱鬧。

顏清標會中表示，鎮瀾宮自清朝時期至今擴建已重修數次。民國69年，眾人見神殿梁柱腐朽，拆除舊廟於原址重建，因當時防水技術與廟頂玻璃剪黏技術尚未成熟，後來多處出現漏水問題，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生安全性顧慮。

顏清標說，經信徒提議與董監事會決議，3年前動工加強防水措施，修建廟頂屋瓦與剪黏裝置，施作傳統瓷碗剪黏技藝，近日完工啟用，配合重修完工，年底將辦理重修慶成祈安七朝清醮盛典，酬謝神恩。

廟方說明，廟頂剪黏邀請曾獲國家工藝成就獎的名匠陳三火重修，以獨特的「以摃代剪」技術，先以灰泥堆塑粗胚，再黏上瓷片，拼貼出神明與人物，更邀請曾打造台北101跨年燈光秀的廠商，運用燈光技術讓夜晚的鎮瀾宮更為絢麗。

廟方指出，配合鎮瀾宮重修落成，11月15日起將舉辦系列活動打頭陣，接著12月7日有為期9天的七朝清醮祭典，將依循敬畏天地、禮賢敬祖的各項祭儀，虔誠茹素，並藉由「放王船」科儀，祈求天地眾神佛庇祐合境平安。

鎮瀾宮 顏清標

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