西螺大橋今晚放焰火 牽起雲彰情誼 拚觀光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
雲林縣政府6日晚間在西螺大橋率先施放600秒的高空焰火，為國慶焰火活動打頭陣，彰化縣長王惠美㩦手雲林縣長張麗善兩縣拚觀光。圖／彰化縣政府提供
雲林縣政府6日晚間在西螺大橋率先施放600秒的高空焰火，為國慶焰火活動打頭陣，彰化縣長王惠美㩦手雲林縣長張麗善兩縣拚觀光。圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美㩦手雲林縣長張麗善兩縣拚觀光，雲林縣政府配合國慶焰火首次移師雲林施放，10月5、6日一連兩天舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」活動，並於6日晚間在西螺大橋率先施放600秒的高空焰火，為國慶焰火活動打頭陣。

王惠美表示，西螺大橋牽起彰化縣及雲林縣，使得兩縣關係密切，也是北台灣與南台灣非常重要的交通樞紐，今年是西螺大橋通車的第71年，也是雲林縣與彰化縣在西螺大橋辦理祈福活動的第2年，透過祈福活動，眾神明保佑國泰民安、風調雨順。

王惠美說，張麗善縣長用心辦理國慶煙火活動拚觀光，也歡迎大家別忘了來彰化走走，彰化有15間觀光工廠、26個休閒農場，還有非常多好吃好玩的地方，配合彰化縣政府辦理「彰化GO購」活動，只要在縣內消費500元，就可以參加摸彩，最大獎是百萬轎車，還有2000多萬元的現金獎，歡迎大家來彰化走一走。

雲林縣政府6日晚間在西螺大橋率先施放600秒的高空焰火，為國慶焰火活動打頭陣，彰化縣長王惠美（左二)㩦手雲林縣長張麗善（左三)兩縣拚觀光。圖／彰化縣政府提供
雲林縣政府6日晚間在西螺大橋率先施放600秒的高空焰火，為國慶焰火活動打頭陣，彰化縣長王惠美（左二)㩦手雲林縣長張麗善（左三)兩縣拚觀光。圖／彰化縣政府提供

西螺大橋 雲林

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