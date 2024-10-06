西螺大橋今晚放焰火 牽起雲彰情誼 拚觀光

彰化縣長王惠美㩦手雲林縣長張麗善兩縣拚觀光，雲林縣政府配合國慶焰火首次移師雲林施放，10月5、6日一連兩天舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」活動，並於6日晚間在西螺大橋率先施放600秒的高空焰火，為國慶焰火活動打頭陣。

王惠美表示，西螺大橋牽起彰化縣及雲林縣，使得兩縣關係密切，也是北台灣與南台灣非常重要的交通樞紐，今年是西螺大橋通車的第71年，也是雲林縣與彰化縣在西螺大橋辦理祈福活動的第2年，透過祈福活動，眾神明保佑國泰民安、風調雨順。