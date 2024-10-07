聽新聞
0:00 / 0:00

月薪25K包住…數百人搶當廟公 請神明面試

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投慈聖宮日前以月薪2萬5000元徵求廟公，周休二日、包住，且上班只要做3件事，吸引數百人投履歷，短短3天就徵到人。圖／翻攝自「中寮慈聖宮-瑤池金母」臉書
南投慈聖宮日前以月薪2萬5000元徵求廟公，周休二日、包住，且上班只要做3件事，吸引數百人投履歷，短短3天就徵到人。圖／翻攝自「中寮慈聖宮-瑤池金母」臉書

南投慈聖宮日前以月薪2萬5000元徵求廟公，雖低於現行基本工資基準，但徵才訊息一出，短短3天就徵到人。廟方開出條件：周休二日、包住，上班只要做3件事，且沒有同事、主管，空閒時間可自行安排，上班環境零壓力，吸引數百人投履歷。

南投中寮慈聖宮主祀「王母娘娘」瑤池金母，因廟公年逾80歲，決定退休，廟方公布徵才，開出月薪2萬5000元徵廟公，薪資看似不高，但上班條件只要做三件事，周休二日還包住，吸引眾人目光。

慈聖宮說明，廟公每日與神同在「只要做三件事」，每日清晨5點敲鐘請神明上班，下午5點送神明下班；打掃維持整潔，為神明服務；善用後山農地種植蔬果花草，環境寧靜清幽、與世無爭，適合內向、愛大自然的人。

廟方列出工作優點，不但可周休二日，還提供個人房間、廁所與廚房，工作自由，空閒時可泡茶、看電視、打太極、靈修、養寵物等都行，更重要的是沒有同事、主管，工作環境零壓力，神明還會保佑。

廟方補充，希望應徵的人真心喜愛為神明服務，不抽菸、交友單純、愛乾淨、享受純淨簡單的大自然生活，能長期穩定工作，只要工作認真，善待環境與他人，可以養你一輩子做到退休。

徵才文果然讓人心動，吸引數百名應徵者，因應徵踴躍「搶破頭」，廟方只好請應徵者來燒香給瑤池金母面試。

社勞處表示，該工作薪資是否合乎勞基法，須視雙方議定契約而定。

周休二日 神明

延伸閱讀

月薪25K搶破頭！南投慈聖宮徵廟公 周休包住只做3件事

看得到吃不到？彰化就博會月薪9萬工作找嘸人 縣府揭原因

公費留學考10月5日登場 359人報考、預定錄取161人

她抱怨現代人求職面試態度差 網友：就是在互相篩選

相關新聞

每日汙水不足 台中再生水推動緩慢

台中審計處指出，內政部推再生水計畫，補助台中水湳及福田水資中心共47.5億餘元，但汙水下水道接管率偏低，水湳2022年5...

水資中心變蚊子廠 學者：有需求才有產量

內政部推動再生水計畫，立意雖好，但六都有三都公共汙水接管率不到三成，水資中心恐被看成另類「蚊子廠」。

月薪25K包住…數百人搶當廟公 請神明面試

南投慈聖宮日前以月薪2萬5000元徵求廟公，雖低於現行基本工資基準，但徵才訊息一出，短短3天就徵到人。廟方開出條件：周休...

西螺大橋今晚放焰火 牽起雲彰情誼 拚觀光

彰化縣長王惠美㩦手雲林縣長張麗善兩縣拚觀光，雲林縣政府配合國慶焰火首次移師雲林施放，10月5、6日一連兩天舉辦「西螺大橋...

大甲鎮瀾宮重修落成啟燈 光雕秀光芒四射金碧輝煌

台中市大甲鎮瀾宮歷經3年重修落成，今晚舉辦啟燈典禮。宮方請來101跨年光雕秀的公司，利用光雕把大甲鎮瀾宮妝點得金碧輝煌，...

彰化紫晶盃葡萄酒評鑑...在地葡萄釀美酒 冠軍酒26日開酒品嚐

彰化縣紫晶盃葡萄酒評鑑今天下午在二林鎮農會舉行，今年共有9家酒莊參賽，農會總幹事邱士平表示，二林鎮是全台合法民營酒莊密度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。