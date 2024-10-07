月薪25K包住…數百人搶當廟公 請神明面試

南投慈聖宮日前以月薪2萬5000元徵求廟公，雖低於現行基本工資基準，但徵才訊息一出，短短3天就徵到人。廟方開出條件：周休二日、包住，上班只要做3件事，且沒有同事、主管，空閒時間可自行安排，上班環境零壓力，吸引數百人投履歷。

南投中寮慈聖宮主祀「王母娘娘」瑤池金母，因廟公年逾80歲，決定退休，廟方公布徵才，開出月薪2萬5000元徵廟公，薪資看似不高，但上班條件只要做三件事，周休二日還包住，吸引眾人目光。

慈聖宮說明，廟公每日與神同在「只要做三件事」，每日清晨5點敲鐘請神明上班，下午5點送神明下班；打掃維持整潔，為神明服務；善用後山農地種植蔬果花草，環境寧靜清幽、與世無爭，適合內向、愛大自然的人。

廟方列出工作優點，不但可周休二日，還提供個人房間、廁所與廚房，工作自由，空閒時可泡茶、看電視、打太極、靈修、養寵物等都行，更重要的是沒有同事、主管，工作環境零壓力，神明還會保佑。

廟方補充，希望應徵的人真心喜愛為神明服務，不抽菸、交友單純、愛乾淨、享受純淨簡單的大自然生活，能長期穩定工作，只要工作認真，善待環境與他人，可以養你一輩子做到退休。

徵才文果然讓人心動，吸引數百名應徵者，因應徵踴躍「搶破頭」，廟方只好請應徵者來燒香給瑤池金母面試。

社勞處表示，該工作薪資是否合乎勞基法，須視雙方議定契約而定。