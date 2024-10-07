聽新聞
0:00 / 0:00

水資中心變蚊子廠 學者：有需求才有產量

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市福田水資源中心。圖／台中市水利局提供
台中市福田水資源中心。圖／台中市水利局提供

內政部推動再生水計畫，立意雖好，但六都有三都公共汙水接管率不到三成，水資中心恐被看成另類「蚊子廠」。

逢甲大學永續長吳志超說，要提高接管率難度頗高，「可能還要1、20年」且須因地制宜，但中央與地方政府對高耗水廠商，設廠前的環評須要求使用再生水，「有人買才有辦法做。」

台中市有福田與水湳兩處水資源中心，吳志超說，等福田三期啟用，都會區的社區成熟及建案住滿，汙水下水道的進水不成問題，台中再生水廠產製量未來可望全台第一，但還要假以時日。好處是利用家庭汙水產製工業用再生水，遇乾旱時可以分流，避免高耗水廠商搶民生用水。

針對水資源處理設備，新加坡的設備使用率與再生水產製率顯然高於台中、桃園等地甚多，吳志超說，水資中心可採截流、引溪水等方式，增加進水量，因台中溪流有枯水期，受限較多。

吳志超表示，工業用再生水之外，其他國家也採取海水淡化，但這都需付出昂貴的成本，廠商如果有自來水可用，當然不想付出更高水費。

例如台中市有能源廠，市府要求購買再生水，需從再生水廠拉管線，翻山越嶺到廠區，如果用自來水一度12元，但用再生水成本更高，廠商能不用再生水就不用。

吳志超認為，中央與地方政府須雙管齊下，一是強迫廠商回收用水，不要浪費；二是在環評階段，要求耗水量大的廠商，須提出買回收水計畫，有需求才會有產量，縣市政府可採總量管制省水計畫。

台中市 水資源 環評

延伸閱讀

日勝生寶鼎再生水系統通水 第4季起每日提供1.8萬再生水

中央補助6千多萬元延管 南市偏鄉117戶有自來水可用了

【重磅快評】離岸風電環評 環境部不可放水

瑞芳偏鄉難忍無水之苦 新北仍有約8萬人無自來水可用

相關新聞

每日汙水不足 台中再生水推動緩慢

台中審計處指出，內政部推再生水計畫，補助台中水湳及福田水資中心共47.5億餘元，但汙水下水道接管率偏低，水湳2022年5...

水資中心變蚊子廠 學者：有需求才有產量

內政部推動再生水計畫，立意雖好，但六都有三都公共汙水接管率不到三成，水資中心恐被看成另類「蚊子廠」。

月薪25K包住…數百人搶當廟公 請神明面試

南投慈聖宮日前以月薪2萬5000元徵求廟公，雖低於現行基本工資基準，但徵才訊息一出，短短3天就徵到人。廟方開出條件：周休...

西螺大橋今晚放焰火 牽起雲彰情誼 拚觀光

彰化縣長王惠美㩦手雲林縣長張麗善兩縣拚觀光，雲林縣政府配合國慶焰火首次移師雲林施放，10月5、6日一連兩天舉辦「西螺大橋...

大甲鎮瀾宮重修落成啟燈 光雕秀光芒四射金碧輝煌

台中市大甲鎮瀾宮歷經3年重修落成，今晚舉辦啟燈典禮。宮方請來101跨年光雕秀的公司，利用光雕把大甲鎮瀾宮妝點得金碧輝煌，...

彰化紫晶盃葡萄酒評鑑...在地葡萄釀美酒 冠軍酒26日開酒品嚐

彰化縣紫晶盃葡萄酒評鑑今天下午在二林鎮農會舉行，今年共有9家酒莊參賽，農會總幹事邱士平表示，二林鎮是全台合法民營酒莊密度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。