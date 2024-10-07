水資中心變蚊子廠 學者：有需求才有產量

內政部推動再生水計畫，立意雖好，但六都有三都公共汙水接管率不到三成，水資中心恐被看成另類「蚊子廠」。

逢甲大學永續長吳志超說，要提高接管率難度頗高，「可能還要1、20年」且須因地制宜，但中央與地方政府對高耗水廠商，設廠前的環評須要求使用再生水，「有人買才有辦法做。」

台中市有福田與水湳兩處水資源中心，吳志超說，等福田三期啟用，都會區的社區成熟及建案住滿，汙水下水道的進水不成問題，台中再生水廠產製量未來可望全台第一，但還要假以時日。好處是利用家庭汙水產製工業用再生水，遇乾旱時可以分流，避免高耗水廠商搶民生用水。

針對水資源處理設備，新加坡的設備使用率與再生水產製率顯然高於台中、桃園等地甚多，吳志超說，水資中心可採截流、引溪水等方式，增加進水量，因台中溪流有枯水期，受限較多。

吳志超表示，工業用再生水之外，其他國家也採取海水淡化，但這都需付出昂貴的成本，廠商如果有自來水可用，當然不想付出更高水費。

例如台中市有能源廠，市府要求購買再生水，需從再生水廠拉管線，翻山越嶺到廠區，如果用自來水一度12元，但用再生水成本更高，廠商能不用再生水就不用。

吳志超認為，中央與地方政府須雙管齊下，一是強迫廠商回收用水，不要浪費；二是在環評階段，要求耗水量大的廠商，須提出買回收水計畫，有需求才會有產量，縣市政府可採總量管制省水計畫。