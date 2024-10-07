每日汙水不足 台中再生水推動緩慢

台中審計處指出，內政部推再生水計畫，補助台中水湳及福田水資中心共47.5億餘元，但汙水下水道接管率偏低，水湳2022年5月啟動，進水量僅3788立方公尺，比預估每日1萬8000立方公尺少八成；處理後1099立方公尺再生水約七成放流，未來台積電擴廠用水量大，宜早部署。

中市水利局指出，水資中心處理水量少，關鍵在於民宅接管意願仍不高，沒有足夠的家庭汙水。老舊建築防火巷常因住戶加蓋違建而無法接管；另新社區有的興建中，有的還未住滿，供應仍不足；水利局長范世億說，會與地方加強溝通，不斷說服。

根據內政部國土署資料，2023年六都公共汙水下水道接管普及率，台北87.48%、新北72.18%、高雄50.22%、台南27.94%、台中26.41%、桃園24.73%；但整體汙水處理率都在七成二以上，雙北仍最高。

審計處指出，依計畫水資中心每天至少要產出1萬4700立方公尺才夠再生水廠及經貿園區中水道需求，但水利局分年度截流水每天可供調度約200立方公尺 ，無法提供足量水源給再生水廠操作。並指台中2021年發生過50年大旱，應提高接管率，妥善規畫水量調度方式。

民進黨議員張玉嬿說，2019年市府啟動後巷強制接管，但私人巷道淨空拆除改建自付額很高，有的要1、20萬起跳，當然不肯多花錢，市府雖推出銀行融資專案，但借的畢竟少數。她建議市府提高補助、銀行降低利率。水利局表示會依施作方式提高補助費用。

水利局表示，再生水是家庭汙水等進入水資中心，回收水進再生水廠處理後提供給廠商使用，可節省民生用水。水湳目前可提友達等廠每日1萬噸，約5個標準泳池；福田三期完工後，可提供中科含台積電等廠7.2萬 ，約36個泳池水量。

桃園市北區水資源中心目前一天能收10萬噸民生汙水，處理後的放流水也約10萬噸，可再製成再生水；北區再生水廠機組設備已經完工，一天可過濾6、7萬噸的放流水，扣掉製程消耗，約能產出4萬噸再生水，但由於部分管線未通水，產能尚未全開。