大甲鎮瀾宮重修落成啟燈 光雕秀光芒四射金碧輝煌

台中市大甲鎮瀾宮歷經3年重修落成，今晚舉辦啟燈典禮。宮方請來101跨年光雕秀的公司，利用光雕把大甲鎮瀾宮妝點得金碧輝煌，現場光芒四射。

鎮瀾宮董事長顏清標說，廟宇重修後除改善原有漏水狀況，並邀請國寶大師陳三火為廟宇屋頂重新剪黏，全廟採用金子而非金箔修飾。

典禮在董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人點燈下揭幕，現場擠滿民眾，對金碧輝煌的氣勢表示讚嘆。

廟方說，大甲鎮瀾宮創建於清乾隆35年(西元1770年)，至今有兩百多年歷史，期間擴建重修數次，1980年，眾人見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟，於原址重建，時至近年，除多處漏水問題外，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生許多安全性疑慮，2021年再次開始重修，同時也修復廟內彩繪，並將金爐重建，近期即將重修落成。

屋頂的「剪黏」裝飾邀請「屋頂上的藝術家」陳三火進行，他是北派剪黏大師洪坤福一脈傳人，專研剪黏藝術、工藝教育。大甲鎮瀾宮1980年重建時，就是他與哥哥一同製作，如今將近40年之後能夠再度負責屋頂剪粘施作，被認為是媽祖牽起的緣分。

光雕以廟宇的歷史、文化、特色及藝術為主題，將廟宇與夜間的科技燈光展現新生命。為了彰顯大甲鎮瀾宮屋頂剪黏藝術，特地結合聞名全世界的鉅秀公司將其在台北跨年101跨年光雕運用在大甲鎮瀾宮，鉅秀運用大量的隱藏式工法及Led光源，希望藉此光耀了媽祖，也突顯廟宇的莊嚴。

12月7日至15日將有9天的重修慶成祈安七朝清醮大典，將依循敬畏天地、禮賢敬祖的各項祭儀，虔誠茹素，並藉由「放王船」科儀，祈求天地眾神佛庇祐合境平安。這也是鎮瀾宮距1988年「五朝建醮」後，時隔36年的地方宗教盛事。

大甲鎮瀾宮說，重修慶成建醮活動從11月15日在大甲體育場玉皇壇的啟燈儀式揭開序幕，隔天起歡迎全國各地宮廟寺壇府家神祇共參醮典。11月23、24日有上百間友宮由各自的特色陣頭恭請神明前來，先在大甲街上踩街遊行之後，才恭請入醮壇鑑醮。