彰化紫晶盃葡萄酒評鑑...在地葡萄釀美酒 冠軍酒26日開酒品嚐

彰化縣紫晶盃葡萄酒評鑑今天下午在二林鎮農會舉行，今年共有9家酒莊參賽，農會總幹事邱士平表示，二林鎮是全台合法民營酒莊密度最高的鄉鎮，希望能透過專家品評提供專業建議，鼓勵酒莊業者再提升釀酒技術，而獲獎酒品將於10月26日在二林文化教育園區辦理開酒儀式，讓民眾品嚐今年得獎新酒。

邱士平表示，全台共約有177家葡萄酒莊，目前二林鎮就有8家，可說是全台合法民營酒莊密度最高的鄉鎮，為名副其實的「台灣酒鄉」，二林葡萄種植面積約50公頃，酒莊以在地農民種植的金香與黑后葡萄釀製白葡萄酒和紅葡萄酒。

今年評鑑品項分紅葡萄干酒、紅葡萄甜酒、白葡萄酒及白蘭地等四項，邀請10位國內知名產學界酒品專家參與品評，邱士平說，希望專家也給予酒莊業者市場走向等建議，鼓勵酒莊再提升葡萄酒的美味層次，行銷彰化在地葡萄酒，也歡迎大家到二林鎮農會台灣酒窖遊客服務中心品美酒。

比賽結果各組冠軍分別為：紅葡萄干酒（不甜）「路葡萄酒莊」，紅葡萄甜酒「秉森酒莊」，白葡萄酒「路葡萄酒莊」，白蘭地「鵬群頂酒莊」。