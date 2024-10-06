影／盧秀燕吹薩克斯風宣傳爵士音樂節 網友：盧媽媽好可愛
台中市爵士音樂節10月11日到20日登場，今年以「女力」為主題，邀請來自12個國家的知名爵士樂手，帶來22場次多元風格爵士音樂饗宴。
市長盧秀燕IG最新貼文，她學吹薩克斯風，吹得有模有樣，還很驕傲的樣子，最後才說出是「對嘴」原來是別人演奏的。
網友留言，對盧秀燕的另一面覺得逗趣可愛，還有人自告奮勇「我來教」，還有人打趣「盧媽吹一吹，把颱風吹跑了」
文化局說，除了音樂饗宴，今年爵士音樂節招募超過100間各式類型的店家業者，即日起一路提供優惠好康到年底，民眾只要加入台中爵士音樂節官方LINE@好友，即可領取友好店家優惠好康。
此外，還與ELLE雜誌、霧峰農會酒莊、覓東茶悅樓、德國Warsteiner華士坦啤酒、味丹生技及美珂媞歐McCTILL保養品品牌等企業合作，設計多款聯名商品和推廣行銷活動。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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