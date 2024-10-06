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影／盧秀燕吹薩克斯風宣傳爵士音樂節 網友：盧媽媽好可愛

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕為宣傳爵士音樂節，學吹薩克斯風初體驗，「笑」果十足。圖／市府新聞局提供
台中市長盧秀燕為宣傳爵士音樂節，學吹薩克斯風初體驗，「笑」果十足。圖／市府新聞局提供

台中市爵士音樂節10月11日到20日登場，今年以「女力」為主題，邀請來自12個國家的知名爵士樂手，帶來22場次多元風格爵士音樂饗宴。

市長盧秀燕IG最新貼文，她學吹薩克斯風，吹得有模有樣，還很驕傲的樣子，最後才說出是「對嘴」原來是別人演奏的。

網友留言，對盧秀燕的另一面覺得逗趣可愛，還有人自告奮勇「我來教」，還有人打趣「盧媽吹一吹，把颱風吹跑了」

文化局說，除了音樂饗宴，今年爵士音樂節招募超過100間各式類型的店家業者，即日起一路提供優惠好康到年底，民眾只要加入台中爵士音樂節官方LINE@好友，即可領取友好店家優惠好康。

此外，還與ELLE雜誌、霧峰農會酒莊、覓東茶悅樓、德國Warsteiner華士坦啤酒、味丹生技及美珂媞歐McCTILL保養品品牌等企業合作，設計多款聯名商品和推廣行銷活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盧秀燕 音樂

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