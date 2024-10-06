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縣市競賽 台中首家農牧用地「哈露米」露營場合法登記

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市在原住民區的「哈露米」露營場，取得設置登記合法化，是全市農牧用地露營場的第一家。圖／觀光旅遊局提供
台中市在原住民區的「哈露米」露營場，取得設置登記合法化，是全市農牧用地露營場的第一家。圖／觀光旅遊局提供

交通部放寬非都市土地1公頃以下農牧或林業用地有條件申設露營場，台中市位在原民區的「哈露米」露營場拿到農牧用地第一張設置登記，須通過少七、八種法令核准，不容易。

台中市觀旅局輔導53家業者申請第1階段土地容許使用，29家通過，另4家已通過設置登記。

觀旅局說明，這次取得合法設置登記的「哈露米」露營場位於和平區裡冷部落，是台中市首家位原住民地區非都市土地農牧用地的既有露營場，取得合法設置登記，很不容易，是市府單位、輔導團隊及業者協力成果。

「哈露米」露營場宋姓業者表示，很高興拿到原民地區第1張合法經營登記，遊客可以安心露營。觀旅局輔導團隊給了極大幫助，感到十分開心，謝謝市府團隊的用心。

觀旅局長陳美秀表示，台中市露營場以和平、新社及東勢等地最多，位在山坡地農牧或林業用地露營場占約9成，申請合法化分為土地容許使用及設置登記2階段，涉及區域計畫法、建築法、水土保持法、山坡地保育利用條例及其他環境保護、消防安全、衛生管理等法令，相當不容易。

市府成立輔導團隊逐一現地訪視、輔導提供法令諮詢，並開設一對一諮詢櫃台及專線電話服務，協助業者撰寫計畫書及土地許可申請文件，已輔導53家業者申請第1階段土地容許使用，29家通過土地使用許可；另有4家已通過設置登記。

台中市 團隊 露營

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