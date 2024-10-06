彰化爌肉飯節加碼金句鑰匙圈 7日起兌換還有隱藏版將登場

彰化縣政府舉辦的「彰化爌肉飯節」尋找爌世英雄數位集章活動到10月底，而「爌肉小子」鑰匙圈因兌換熱烈，縣長王惠美決定再加碼2000個，縣府已製作完成，7日起開放兌換，只要累計5個章就可兌換限量版「爌肉小子」鑰匙圈。

縣府日前製作的900個「爌肉小子」鑰匙圈因兌換熱烈，早已全部兌換完，縣府再加碼製作二千個，加碼的首波1千個將於10月7日起開放兌換，雙十節因國定假日，暫停兌換。

共有4款不同的「爌肉金句」分別是「朋友就像爌肉，沒有很熟」、「錢錢就像爌肉，多來一點」、「生活就像爌肉，超級軟爛」、「好運就像爌肉，一撈就中」。而10月18日起，民眾還有機會拿到另外3款隱藏版的金句鑰匙圈(隨機兌換)，數量1千份，分別是「人生就像爌肉，載浮載沉」、「身材就像爌肉，哈哈好肥」、「衰運就像爌肉，可以滾了」。

兌換地點：

平日9點到下午4點在彰化縣政府城觀處(彰化縣彰化市卦山路8之1號)。